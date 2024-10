Krabbendam weet wie Timber moet opvolgen bij Feyenoord

Feyenoord heeft met Shiloh ’t Zand de opvolger van al in huis, zo stelt Martijn Krabbendam. De 21-jarige middenvelder wordt door de Rotterdammers op dit moment verhuurd aan Heracles Almelo, waar ze enorm onder de indruk van hem zijn.

Sinds zijn komst naar Feyenoord in de zomer van 2022 maakt Timber een goede ontwikkeling door. De middenvelder groeide afgelopen seizoen uit tot dragende speler en kreeg van nieuwe trainer Brian Priske zelfs de aanvoerdersband toegewezen. Krabbendam en Michel van Egmond verwachten dat de vijfvoudig international komende zomer gaat vertrekken uit Rotterdam. Toch heeft Feyenoord met ’t Zand zijn opvolger al in huis, zo stelt de Feyenoord-volger in de Dick Voormekaar Podcast Extra.

“Ik zie die Shiloh ’t Zand bij Heracles spelen en ik heb er ook wat mensen over gesproken. Die zijn wel laaiend enthousiast”, begint Krabbendam. “Ze zien in hem de opvolger van Timber.” De journalist benoemt vervolgens dat de jongeling fysiek sterk is en goed kan voetballen, wat de aanvoerder van Feyenoord ook laat zien. “Over die jongen hoor je heel veel positieve verhalen.”

’t Zand werd afgelopen seizoen door Feyenoord gestald bij FC Dordrecht, waar hij in 39 duels goed was voor elf doelpunten en vijf assists. “Als zo’n ’t Zand bij Feyenoord komt met een jaartje Eredivisie in de benen, met betere spelers om zich heen en hij heeft ook de inhoud, dan ben ik heel nieuwsgierig hoe dat dan gaat”, besluit Krabbendam.

