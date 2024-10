Van Hooijdonk tipt Feyenoord: ‘Daar maak ik me niet populair mee, maar…’

Feyenoord zal zich dit seizoen volledig moeten richten op het veiligstellen van plek twee in de Eredivisie, zo stelt Pierre van Hooijdonk. Volgens de oud-spits van de Rotterdammers is de selectie van Feyenoord een stuk zwakker dan vorig seizoen en kan de club het zich niet veroorloven kwalificatie voor de Champions League mis te lopen.

In gesprek met Voetbal International geeft Van Hooijdonk aan dat Arne Slot bij Feyenoord de afgelopen drie seizoenen het maximale eruit heeft gehaald. “Maar ik vind dat de clubleiding dat deze zomer niet heeft gedaan”, doelt hij op het vertrek van Mats Wieffer, Lutsharel Geertruida en Yankuba Minteh, die allen niet of nauwelijks zijn vervangen. Daarom vindt de voormalig voetballer de kritiek op Brian Priske onterecht. “Iedereen ziet toch dat de club kwalitatief enorm ingeleverd heeft?” Van Hooijdonk verwacht daarom ook geen verandering in de resultaten, die met gelijke spelen tegen Willem II, Sparta, NEC en FC Groningen nog niet van harte waren.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Krabbendam en Van Egmond bestempelen Feyenoorder als miskoop: ‘Was hem alweer bijna vergeten’

“Als je het programma bekijkt, kan het de komende weken best wéér misgaan”, stelt de voormalig prof. Feyenoord gaat in de komende drie duels op bezoek bij Go Ahead Eagles, Benfica en FC Utrecht, waarna twee thuiswedstrijden tegen Ajax en AZ wachten. “Ik zou het niet vreemd vinden als het nu weer gebeurt.” Volgens Van Hooijdonk moet Feyenoord zich volledig richten op plek twee in de Eredivisie, zelfs als dat ten koste gaat van de resultaten in de Champions League. “Daar maak ik me heus niet populair mee, nee. Dat weet ik. Zeker niet voor de mensen die druk zijn met coëfficiënten, maar voor Feyenoord als club is het simpelweg beter.”

LEES OOK: ESPN-sterren draaien zich vol verbazing om: collega op groot spandoek in De Kuip

“Als ze nu vol inzetten op de Champions League, dan gaan ze problemen krijgen in het weekend. Dan gaan ze steken laten vallen in een strijd met Ajax, FC Twente en AZ om de tweede plaats”, legt hij uit. Van Hooijdonk moet er dan ook niet aan denken dat Feyenoord de tweede plek misloopt en daarmee naast directe plaatsing voor de Champions League en de bijbehorende miljoenen grijpt. “Feyenoord heeft de afgelopen jaren iedere keer stappen vooruitgezet. Maar nu staan ze stil. De opwaartse lijn is afgevlakt. Dan ben ik nog netjes. En als ze Champions League-deelname mislopen, kan het zomaar weer achteruit moeten kijken.”

Zorgen om spitspositie bij Feyenoord

Volgens Van Hooijdonk is de punt van de aanval het grootste zorgenkindje in de selectie van Feyenoord. Santiago Giménez is met een bovenbeenblessure de rest van het kalenderjaar niet inzetbaar. Afgelopen zomer kwam Julián Carranza over van Philadelphia Union. “Dat is ‘m nog niet, hè?”, stelt Van Hooijdonk, die wel aangeeft de Argentijn meer tijd te gunnen. Ook Ayase Ueda, die bij absentie van Giménez een basisplaats heeft, weet nog niet te overtuigen. “Ik denk dat hij het niveau van Giménez nooit gaat halen. Het gaat ‘m gewoon niet worden”, vreest de voormalig aanvaller.

Waar moet Feyenoord dit seizoen de focus op leggen? Laden... 86.1% Eredivisie 13.9% Champions League 237 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wieffer baalt achteraf van keuze bij Feyenoord: 'Is mijn eigen fout geweest'

Mats Wieffer betreurt achteraf dat hij alles op alles heeft gezet om vorig seizoen de bekerfinale met Feyenoord te kunnen spelen.