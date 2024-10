ESPN-sterren draaien zich vol verbazing om: collega op groot spandoek in De Kuip

Mario Been speelt de hoofdrol in een nieuwe reclamespot van ESPN. De betaalzender deelt woensdag een video waarin de analist prijkt op een groot spandoek in De Kuip: ‘ESPN 1 is voor iedereen’, is de boodschap van de sportaanbieder.

In het fragment zijn Jan Joost van Gangelen, Fresia Cousiño Arias, Hans Kraay junior, Marciano Vink en Wouter Bouwman bezig met een vergadering. “Er zijn dus nog steeds mensen die niet weten dat ESPN 1 voor iedereen is”, zegt Van Gangelen. Plotseling klinkt er een vuistslag op de tafel. “Daar ga ik wat aan doen”, zegt Been.

Vervolgens verschijnt De Kuip in beeld, waar Van Gangelen en Been een voorbeschouwing op de wedstrijd tussen Feyenoord en NAC houden. De presentator van dienst ziet plotseling een groot (fictief) spandoek op de tribunes: “Wat is dit nou weer?” Er ontvouwt zich een doek met de tekst ‘ESPN 1 voor iedereen’ met een afbeelding van Been.

𝐄𝐒𝐏𝐍 𝟏 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐢𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞𝐞𝐧 ☝️ pic.twitter.com/dZMm8fYBJ4 — ESPN NL (@ESPNnl) October 16, 2024

