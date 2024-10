Woede om moment na duel Oranje: 'Dit irriteert mij mateloos, hier word je niet goed van'

Rutger Castricum heeft met verbazing gekeken naar het interview van NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg met bondscoach Ronald Koeman. Volgens Castricum worden er tegenwoordig nauwelijks kritische vragen gesteld aan de bondscoach van het Nederlands elftal. Ook niet na een slechte prestatie zoals tegen Hongarije (1-1).

In het programma De Oranjezomer worden de interviews van Hans Kraay junior - die te gast was in het programma - met Louis van Gaal besproken. Het botste altijd tussen de twee heren, wat na interlands van het Nederlands elftal vaak voor vermakelijke televisie zorgde. Castricum mist dit nu op televisie, zo geeft hij toe. De journalist vindt dat er door de verslaggevers van de NOS nauwelijks meer kritische vragen worden gesteld aan bondscoach Koeman.

"Ik zit tegenwoordig naar Stekelenburg te kijken die Koeman interviewt, maar dat is het wereldkampioenschap open deuren intrappen", zegt Castricum gekscherend. "Daar word je helemaal niet goed van. Ik zit dan te schreeuwen naar de tv, want het irriteert mij echt mateloos. Het was een klotewedstrijd, dan wil ik daar ook kritische vragen bij horen", zo geeft Castricum aan.

Hans Kraay wil het vervolgens na het betoog van Castricum nog wel even opnemen voor zijn collega van de NOS: "Normaliter is Jeroen wel goed hoor, vind ik."

