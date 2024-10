Hongaarse bondscoach is eerlijk na clash tegen Nederland: 'Ik vind dit niet leuk'

Bondscoach Marco Rossi geeft eerlijk toe dat hij het niet leuk vindt om te voetballen op de manier waarop zijn ploeg vrijdagavond voor de dag is gekomen tegen het Nederlands elftal. Rossi speelt liever op een aanvallendere manier, maar zag dit strijdplan werken.

De bondscoach koos tegen Duitsland voor een veel aanvallender strijdplan, wat resulteerde in een pijnlijke 5-0 nederlaag. Tegen het Nederlands elftal besloot de Italiaan om die reden het anders aan te pakken. Hongarije zakte massaal terug op eigen helft om de ploeg van Ronald Koeman op die manier tot zo min mogelijk kansen te laten komen. Dat plan pakte voornamelijk in het eerste bedrijf goed uit.

"We gebruikten een veel defensievere speelstijl, wat ik niet leuk vind," geeft de bondscoach direct toe tegenover Hongaarse media. "De spelers hebben wel laten zien dat deze speelstijl kan werken. Over de mentaliteit kunnen we tevreden zijn. Ik ben uiteindelijk gewoon tevreden over de jongens. We konden met opgeheven hoofd van het veld stappen," vindt Rossi.

