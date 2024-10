Van Hooijdonk vol ongeloof: ‘Als dit op een willekeurig amateurveld gebeurt…’

Pierre van Hooijdonk vindt het onbegrijpelijk dat Hongarije-verdediger Attila Fiola geen rode kaart heeft gekregen van scheidsrechter Lukas Fähndrich. In de wedstrijd tussen Hongarije en het Nederlands elftal (1-1) haalde de verdediger na 77 minuten de doorgebroken , die even daarvoor was ingevallen, nogal hardhandig onderuit.

Het optreden van de Zwitserse arbiter kon Van Hooijdonk sowieso niet bekoren. Zo gaf Fähndrich Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk tweemaal de gele kaart. De eerste was voor protesteren, de tweede voor een, in de ogen van de arbiter, overtreding op de Hongaarse aanvaller Kevin Csoboth.

“Hier kan je als scheidsrechter mis zitten”, blikt Van Hooijdonk terug op het moment waarbij Van Dijk zijn tweede gele kaart kreeg. “Het is heel moeilijk waar te nemen. Als dat je tweede gele is, dan is dat natuurlijk wel zuur. De eerste gele, hij gaat naar de scheidsrechter toe als aanvoerder. Hij moet van ver komen en je ziet hem ook geen hele rare gebaren maken. Dan krijg je daar je eerste gele kaart voor, als aanvoerder zijnde. Dat vind ik echt wel vreemd.”

Waarom vond Van Hooijdonk de eerste gele kaart voor Van Dijk vreemd? “De hele wedstrijd, als je ziet het aantal overtredingen dat de Hongaren hebben gemaakt en het aantal vervelende overtredingen. Echt, het was gewoon een grote schopploeg. Hij floot er dan af en toe wel voor, maar het werd niet echt bestraft met gele kaarten. Het zijn echt gewoon zware, irritante overtredingen”, is de analist kritisch.

Collega-analist Rafael van der Vaart benoemt vervolgens de consequenties van het vervelende spel van Hongarije voor het Nederlands elftal. “Het spel stopt steeds. Bij elke overtreding opnieuw. Dat irriteert natuurlijk en je zit ook niet lekker in je vel. Dan helpt dat ook allemaal niet mee. Dan zit alles voor je gevoel tegen”, beseft hij.

Van Hooijdonk ziet Hongaar natrappen

Vervolgens wordt de overtreding van Fiola op Malen getoond in de studio. Van Hooijdonk is geschokt dat Fähndrich daar geen rode kaart voor gaf. “Als dit op een willekeurig amateurveld gebeurt, dan krijg je een massale vechtpartij. Echt absoluut”, reageert hij. “Dit is gewoon natrappen, dat is zeker een overtreding. Dit is absoluut een rode kaart. Alleen ik weet niet of we zolang over de scheidsrechter mogen praten in de week van de scheidsrechter? Of is die week al afgelopen?”, besluit Van Hooijdonk vervolgens lacherig.

