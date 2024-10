Mario Been ziet bij Jong Oranje potentiële kandidaat voor het Nederlands elftal

Mario Been denkt dat wel kans maakt bij het Nederlands elftal. De analist van ESPN is onder de indruk van dit Jong Oranje en zou de voormalig Sparta-spits wel eens bij het Nederlands elftal willen zien. Sjoerd Mossou trapt echter op de rem en benoemt dat goede prestaties bij Jong Oranje niet altijd garant staan voor successen bij het ‘grote Oranje’.

“Ik denk altijd bij Jong Oranje aan geweldige teams zoals die van Foppe de Haan, in 2006-2007, maar er zijn maar weinig van die generatie die echt top-internationals zijn geworden”, aldus Mossou bij Voetbalpraat. “De prestaties van nu zeggen nog niet zoveel over wat er nakomt, dus. Ik vind het altijd heel moeilijk in te schatten.”

Been zou het echter wel aandurven met Emegha, zo geeft hij aan. “Ik heb naar hem zitten kijken. Hij heeft natuurlijk een vreemde carrière. Van Sparta naar Antwerp, naar Sturm Graz, voor dertien miljoen naar Strasbourg. Hij doet het erg goed in de Ligue 1. Ik vind hem heel sterk, hij is 1.95m en heeft een fysiek die je wel voor je ziet in het grote Nederlands elftal. Of hij beter is dan Brian Brobbey of Joshua Zirkzee, dat weet je alleen door het een keer te doen.”

Ook ziet Been nog wel enkele andere kandidaten. “Van Bommel vind ik een speler die daar af en toe tegen aanhikt, qua kwaliteiten. De keeper (Rome-Jayden Owusu-Oduro, red.) misschien”, vervolgt Been, die vervolgens van Sinclair Bischop de namen van Rensch en Taylor krijgt aangereikt. “Rensch maakt een goed seizoen door bij Ajax en Jong Oranje. Of hij ook betrouwbaar is en of hij beter is dan Dumfries en Frimpong dat is moeilijk in te schatten.”

Been looft wilskracht Jong Oranje

Al met al is Been onder de indruk van dit Jong Oranje. “Dat er talent loopt en dat dit een geweldige prestatie is staat vast. Je ziet dat die gasten spelen met honderd procent inzet en als je zag hoe graag ze ongeslagen doorwilden naar het EK; dat zegt echt genoeg over de wilskracht van zo’n elftal”, besluit hij.

