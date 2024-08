Enkelvoudig Oranje-international wil terugkeren bij Feyenoord: 'Dat is toch de ultieme droom'

zou graag terug willen keren bij Feyenoord. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler zit momenteel zonder club nadat hij kanker heeft overwonnen en zou graag weer aan de slag gaan.

Boëtius liet afgelopen maart weten dat er uitzaaiingen waren geconstateerd, nadat hij eerder al was geopereerd aan een tumor in zijn teelbal. Gelukkig kwam de voetballer kwam eind juli vervolgens met het nieuws dat hij kankervrij is. “Ik kan nu zonder zorgen vooruitkijken", vertelde hij destijds bij De Oranjezomer. "Ik ben kankervrij, ja. ‘Schoon’ willen ze pas na vijf jaar zeggen, maar ik zeg het nu gewoon: ik ben schoon." In een interview met De Volkskrant gaat hij nog eens in op die moeilijke tijd. "Duurde ruim drie maanden. Ik ben er goed doorheen gekomen. Als ik thuiskwam was ik knock-out, zelfs als mijn dochtertje op me sprong, sliep ik door. Eetlust verdween, alles smaakte chemisch." De voetballer verloor ook zijn hoofd- en wenkbrauwhaar. "Dan kijken mensen echt naar je van: daar loopt een ziek persoon."

Nu wil de 30-jarige Rotterdammer graag weer op het veld staan. "Ik heb het voetbal gewoon nog heel veel te geven." FC Kopenhagen, Hellas Verona en New York Red Bulls toonden interesse, maar om verscheidene redenen gingen die deals niet door. Vorig seizoen trainde Boëtius drie maanden mee met Sparta Rotterdam, maar die club hoeft niet naar zijn zaakwaarnemer te bellen. "Sparta is een geweldige club met een ontzettend leuke spelersgroep, maar ik was vier jaar een sterkhouder bij Mainz uit de Bundesliga. New York Red Bulls leek me een uitdagender avontuur. Sparta wilde me bovendien inzetten als buitenspeler, maar dat ben ik niet meer. Ik ben echt een spelbepalende middenvelder geworden in Duitsland."

LEES OOK: Priske weet op wie Feyenoord moet letten tegen Sparta: 'In Praag had ik hem al gescout'

Een terugkeer naar Feyenoord, waar hij de jeugdopleiding doorliep en 136 officiële duels speelde, ziet Boëtius wel zitten. "Ik ben Feyenoord enorm dankbaar voor de steunbetuigingen toen het nieuws over die uitzaaiing naar buiten kwam. Echt hartverwarmend. Terugkeren bij Feyenoord is toch de ultieme droom, samen met Mainz. Ik kan er echt iets toevoegen met wat ik kan en heb geleerd. Ik durf te zeggen dat ik completer en beter dan voorheen ben. In die zin heeft kanker een positieve werking op mij gehad." De Oranje-international heeft Feyenoord echter niet zelf gebeld. "Nee, ik wil me niet opdringen."

