Priske weet op wie Feyenoord moet letten tegen Sparta: 'In Praag had ik hem al gescout'

Feyenoord speelt zondagmiddag op Het Kasteel tegen stadsgenoot Sparta om 14;30. Trainer Brian Priske weet op wie zijn ploeg vooral hij moet letten tijdens deze Rotterdamse derby: .

"Dit soort derby's zijn nooit makkelijk", begint Priske op de persconferentie van vrijdagmiddag. "Ze leiden hun eigen leven, we spelen ook nog eens uit. Dat kan problematisch zijn. Sparta is een goed team, dat veel tegenstanders een lastige dag kan bezorgen. Goede spits, goede aanvallers."

Volgens de trainer van Feyenoord valt er bij Sparta één speler in het bijzonder op. "De spits is vrij goed, Lauritsen. Hij is goed in de zestienmeter, we moeten ervoor zorgen dat ze geen voorzetten kunnen geven. Bovendien zijn ze goed op de counter, daar moeten we ook op letten. Dode spelmomenten tegen moeten we ook voorkomen."

Op een overgang van Lauritsen naar Feyenoord wilde Priske niet ingaan. "Leuke vraag. Hij is een goede speler, ik heb hem ook gescout toen ik bij Sparta (Praag, red.) werkte. Ik weet wat hij kan doen. Alleen is dit niet echt de juiste plek om te bespreken of hij iets voor ons zou kunnen zijn." Lauritsen kwam de afgelopen twee seizoenen steeds tot twaalf competitiedoelpunten voor Sparta en leverde ook vrij veel assists. Vorig weekend scoorde hij tegen FC Twente zijn eerste competitiedoelpunt.

