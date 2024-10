Priske bevestigt: Feyenoord mist smaakmaker in Klassieker tegen Ajax

Feyenoord zal het nog even moeten stellen zonder sterkhouder . De buitenspeler/aanvallende middenvelder onderging onlangs een knie-operatie en zal volgens trainer Brian Priske pas in november weer kunnen aansluiten en wedstrijden spelen.

Stengs, die eerder bij AZ Alkmaar en OGC Nice speelde, kent een niet al te positief medisch verleden. Dat was ook de belangrijkste reden voor Charlotte FC, de Amerikaanse club die de Nederlander deze zomer wilde overnemen, om na de medische keuring toch van de transfer af te zien. Na de knie-operatie hoopt Stengs weer lange tijd klachtenvrij te kunnen spelen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Priske laat zich uit over mogelijk Feyenoord-contract voor Boëtius

"Hij is nog aan het revalideren", stelt Priske op de persconferentie van vrijdag. "We verwachten dat hij in november weer aansluit." Ook over andere spelers van Feyenoord had de trainer een update. Na een eerdere knie-operatie staat Quilindschy Hartman ook nog even aan de kant. "Q is goed bezig, maar we moeten voorzichtig met hem zijn. We verwachten hem niet terug voor de jaarwisseling."

Bart Nieuwkoop hoopt tijdens De Klassieker van 30 oktober weer inzetbaar te zijn, zegt Priske. "We hoopten dat hij nu al beschikbaar zou zijn, maar het duurt iets langer dan verwacht. Hij is nog niet volledig pijnvrij. Hopelijk kan hij na FC Utrecht (de tegenstander van 27 oktober en de laatste wedstrijd voor De Klassieker, red.) terugkeren. Anto (Milambo) was slechts ziek, hij trainde de laatste dagen gewoon weer. Gjivai is een vraagteken, hij keerde terug van Jong Oranje met een blessure. Hij heeft er wat last van en zit morgen niet bij de selectie."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wieffer baalt achteraf van keuze bij Feyenoord: 'Is mijn eigen fout geweest'

Mats Wieffer betreurt achteraf dat hij alles op alles heeft gezet om vorig seizoen de bekerfinale met Feyenoord te kunnen spelen.