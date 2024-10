Jong Oranje - Jong Zweden levert slecht nieuws op voor Feyenoord

is voortijdig gewisseld in de wedstrijd tussen Jong Oranje en de leeftijdsgenoten van Zweden. De middenvelder van Feyenoord raakte geblesseerd in de eerste helft.

Zechiël moest in de eerste helft tweemaal geblesseerd naar het gras. De eerste keer, in de 23ste minuut, kreeg hij een tikje in het gezicht van Williot Swedberg; de tweede keer, in minuut 26, hield hij pijn over aan een duel met Jusef Erabi.

Beide keren leek de middenvelder verder te kunnen, maar in de 33ste minuut werd hij toch vervangen door Ezechiel Banzuzi. Het leek te gaan om een enkelblessure, maar over de ernst daarvan is nog niets te zeggen.

De twintigjarige middenvelder speelde donderdagavond nog negentig minuten in de gewonnen oefenwedstrijd tegen Mexico (1-0). Het is de vraag of Feyenoord hem nu enige tijd moet gaan missen.

