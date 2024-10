Heerenveen-icoon kritisch op Van Persie: 'Het is wel betaald voetbal, hè?'

Foppe de Haan is voorzichtig enthousiast, maar óók kritisch over de eerste maanden van Robin van Persie als hoofdtrainer van SC Heerenveen. Het clubicoon spreekt zich tegenover Voetbal International uit over de intenties van de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal, waarover bij de Friese club zeer positieve geluiden doorklinken.

De Haan (81) was tussen 1985 en 2004, verdeeld over twee periodes, liefst vijftien jaar hoofdtrainer van Heerenveen. Hij maakte de eerste promotie naar het hoogste niveau mee en leidde de club in 2000 zelfs naar het allerhoogste podium, de Champions League. Kortom: de oud-trainer heeft wel enig recht van spreken. Gevraagd naar een oordeel over de start van Van Persie zegt De Haan: "Nou, het is een beetje tegenvallend, moet ik zeggen. Heerenveen heeft onderweg ook wel wat punten laten liggen, ze hadden er best wat meeer kunnen hebben", om vervolgens aan te stippen dat het vooral in uitwedstrijden nog niet lijkt te lopen.

Van Persie predikt verzorgd voetbal van achteruit, zelfs als de resultaten tegenvallen - zoals toen het bezoek aan AZ een recordnederlaag (9-1) opleverde. Toch merkt De Haan dat men binnen de club nog altijd 'aardig optimistisch' is over de plannen van de oud-speler van onder meer Feyenoord, Arsenal en Manchester United. De oud-trainer zegt het 'ook echt prima' te vinden wat Van Persie van zijn spelers verlangt, maar zegt ook: "Maar het moet natuurlijk ook wel een beetje realistisch zijn. Het is wel betaald voetbal, hè? Je moet wel punten hebben, want punten en centen horen vaak bij elkaar."

Dat gezegd hebbende, wil De Haan wél benadrukken dat hij de ambities van Van Persie toejuicht: "Wat-ie wil, is wel fantastisch. Dat meen ik echt", klinkt het. "Maar dat heeft wel veel tijd nodig en misschien op een paar posities wat andere spelers", vermoedt De Haan. De eerste versterking is al bekend: de Zweedse middenvelder Marcus Linday (21) komt in de winterstop over van Västerås SK. De Haan zegt 'hele goede dingen' over de aanwinst te hebben gehoord. "Dan krijg je opeens weer een heel ander middenveld en kan het er zomaar weer heel anders uitzien. Maar met de huidige stand van zaken zeg ik dat de tiende plek heel aardig zou zijn", besluit De Haan.

