Van Persie oogst lof: 'Voor zo'n trainer zou ik door het vuur gaan'

Kees Luijckx is wel te spreken over trainer Robin van Persie. Bij Voetbalpraat op ESPN geeft hij aan met ‘bewondering’ naar de nieuwbakken hoofdtrainer te kijken. Daarnaast stelt Luijckx dat hij voor zo'n trainer door het vuur zou gaan, al plaatst hij wel zijn vraagtekens bij de werkwijze van de sc Heerenveen-trainer.

“Ik kijk met bewondering naar Van Persie, omdat ik het zo'n nieuw geluid vind in de Eredivisie. Hoe hij over voetbal praat, hoe hij naar zijn spelers is en hoe bevlogen hij is... Ik vind hem zelfs een beetje spiritueel af en toe. Hoe hij praat", aldus Luijckx, die wel een kanttekening plaatst. "Voetbal is een keihard spel. De vraag is: kan hij Heerenveen met deze spelers naar een hoger plan tillen? Dat is denk ik het lastige.”

De analist denkt dat de denkwijze van Van Persie tussen ‘spiritueel en heel realistisch’ in zit. "Ik denk dat hij zijn spelers kan inspireren en motiveren. Maar het kan wel een lastig seizoen worden voor ze, want hij vraagt héél veel van zijn spelers. Dat kunnen ze niet altijd uitvoeren", stelt hij.

Toch kijkt Luijckx heel graag naar Van Persie. “Als ik hem voor de camera zie en ik zie hem langs het veld. Voor zo'n trainer zou ik door het vuur gaan. Alleen het moet blijken of het allemaal realistisch is voor Heerenveen. Daar ligt ook een opdracht voor Ferry de Haan. Dat hij de selectie kwalitatief beter zal moeten maken om meer aan te sluiten bij Van Persie.”

Mossou prijst leergierigheid van Van Persie

Tafelgenoot Sjoerd Mossou vindt het mooi dat Van Persie de bereidheid heeft om ‘het trainersvak tot achter de komma onder de knie te krijgen’. Van zijn generatie zijn er maar weinig die dat doen en dat is heel begrijpelijk. Ik zou ook denken: ik heb tot mijn 36ste gevoetbald, ik heb mijn geld verdiend en doe even rustig aan. Hij is gelijk all the way gegaan. In de jeugdopleiding van Feyenoord al en nu weer. Hij is een liefhebber”, besluit Mossou.

