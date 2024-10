Van Persie neemt advies uit onverwachte hoek ter harte: 'Ik ben het met haar eens'

Robin van Persie heeft recent een avond uitgebreid gesproken met drie clubiconen van sc Heerenveen, de club die hem deze zomer zijn eerste kans als hoofdtrainer in het betaald voetbal bood. Oud-trainer Foppe de Haan, voormalig voorzitter Riemer van der Velde én diens vrouw Annie voorzagen de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal van een aantal bruikbare tips, zo zegt Van Persie in gesprek met de NOS.

"We hebben de hele avond gesproken over voetbal en over onze club", legt Van Persie uit. De 41-jarige oefenmeester werd door het illustere trio op het hart gedrukt vooral achter zijn eigen visie te blijven staan, ondanks tegenslagen zoals bijvoorbeeld de zware nederlaag die werd geleden op bezoek bij AZ (9-1). "Zij zien ook wel dat wij op de goede weg zijn. Ze vinden het mooi dat ik geloof heb in de club en in de spelers. Dat was ook wel een belangrijke boodschap: blijf geloven in jouw visie en waar je voor staat", aldus Van Persie.

Bovendien kreeg Van Persie ook praktische, voetbaltechnische tips tijdens het gesprek. Niet van De Haan, nog altijd de langstzittende trainer ooit in het Nederlandse betaald voetbal, of oud-voorzitter Riemer, maar diens echtgenote Annie: "Ze zei: als het moment daar is, direct spelen. En daar ben ik het ook mee eens", vertelt Van Persie glimlachend. "Je kunt natuurlijk opbouwen om het opbouwen, maar je wil uiteindelijk tot kansen komen. Dat kan door de as, je kunt er omheen, of er overheen. En daar zit natuurlijk de tip van Annie in: als de oplossing er direct overheen is, dan moeten we dat zeker niet nalaten."

Foppe Haan was tussen 1985 en 1988 en daarna van 1992 tot 2004 hoofdtrainer van sc Heerenveen en leidde de Friese club in 2000 naar de Champions League, door als tweede te eindigen in de Eredivisie. Later werkte hij onder meer als bondscoach van Jong Oranje, waarmee hij in 2006 én in 2007 Europees Kampioen werd en uitkwam op de Olympische Spelen van 2008. Riemer van der Velde was tussen 1983 en 2006 voorzitter van Heerenveen en bemoeide zich samen met zijn echtgenote volop met het technisch beleid. Zo scoutte het echtpaar meerdere spelers die via Heerenveen een fraaie voetbalcarrière opbouwden.

