Shaqueel van Persie is vader op één punt al voorbij: 'Als je dat zó constant doet...'

Het zou zomaar kunnen dat Shaqueel van Persie over enkele jaren in de voetsporen van zijn vader treedt. De zestienjarige zoon van Robin van Persie timmert aardig aan de weg en lijkt zijn vader op één punt al voorbij.

"Hoe lang gaat het duren voordat we hem (Shaqueel, red.) in Feyenoord 1 zien?", wilde ESPN van Robin van Persie weten. "Geen idee. Hij is hartstikke goed bezig, speelt goed bij Feyenoord en nu ook bij Oranje. We gaan zien wanneer het gebeurt", reageerde de voormalig aanvaller.

Shaqueel van Persie zei onlangs in een interview met de NOS dat hij naar zijn idee nu al beter kan koppen dan zijn vader. "Dat is wel echt een wapen van hem", aldus Robin van Persie. "Ik zeg daar ook niks over tegen hem, want hij doet dat op zijn manier. Hij heeft een ontzettend goede timing, dus hij moet dat vooral zo blijven doen. Ik moet ook wel heel eerlijk zeggen dat als je constant zo goed kopt, zowel aanvallend als verdedigend, hij die titel van mij wel mag hebben."

[tweet,ESPNnl/status/1641385411606921219]