PSV-target maakt indruk: ‘Een feest om naar hem te kijken, wat een geweldige speler is dat’

Anco Jansen is onder de indruk van . De analist van ESPN geeft bij Voetbalpraat aan dat hij wekelijks ‘smult’ van het spel van de technisch verfijnde aanvaller van sc Heerenveen. Ook vrijdagavond, in de wedstrijd tegen Almere City (1-1), was de Noor een van de uitblinkers.

“Ik heb een paar acties van Sahraoui gezien. Dat was weer smullen”, begint de oud-voetballer van onder meer FC Emmen. “Het blijft toch elke keer een feest om naar hem te kijken, wat een geweldige speler is dat, joh. Ongelofelijk”, gaat Jansen verder met zijn lofzang.

“Net toen ik iets over hem zei, schoot hij de bal van twee meter het stadion uit”, lacht Jansen, die Sahraoui later in de wedstrijd wél een treffer zag produceren. Verder dan een 1-1 gelijkspel kwam Heerenveen niet in het Yanmar Stadion, mede dankzij een gestopte penalty door Almere-keeper Nordin Bakker.

Sahraoui werd de afgelopen weken regelmatig gelinkt aan een overstap naar PSV. Voetbal International wist te melden dat de Eindhovenaren zowel Couhaib Driouech (Excelsior), als Sahraoui in het vizier hebben.

