PSV identificeert twee topkandidaten om voorhoede te versterken in 2024/25

PSV heeft twee nieuwe buitenspelers in het vizier, zo weet Voetbal International. De interesse in (Excelsior) wordt mogelijk nieuw leven in geblazen, terwijl ook (sc Heerenveen) met de koploper van de Eredivisie in verband wordt gebracht.

PSV is op zoek naar buitenspelers, aangezien Yorbe Vertessen is vertrokken en Johan Bakayoko vermoedelijk bezig is aan zijn laatste maanden in Eindhoven. Voetbal International stelt dat het momenteel de verwachting is dat Noa Lang en Hirving Lozano volgend seizoen de flanken bestrijken, maar weet dat PSV ook op zoek is naar alternatieven.

Artikel gaat verder onder video

Driouech was in de winter al in beeld bij PSV. De transfer ketste op het laatste moment echter af. Het is 'aannemelijk' dat Stewart zich opnieuw meldt in Kralingen. De vraagprijs van Excelsior is waarschijnlijk gedaald, want Driouech ligt nog maar een jaar vast en kan door een blessure momenteel niet zijn kunsten vertonen in de Eredivisie.

Sahraoui is bij Heerenveen bezig aan een goed seizoen: in 27 wedstrijden was hij goed voor 7 doelpunten en 6 assists. Zijn contract loopt door tot medio 2026. VI stipt aan dat Heerenveen in de winter nog een bod van zeven miljoen euro van Lille weigerde op Sahraoui, dus zijn komst wordt niet goedkoop. Anis Hadj Moussa (Vitesse) is door zijn transfer naar Feyenoord niet meer haalbaar.

