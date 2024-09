Nederlandse clubs moeten vrezen: Portugal nadert met rasse schreden op coëfficiëntenranglijst

De Nederlandse clubs zien Portugal op de coëfficiëntenranglijst snel dichterbij komen. Zowel PSV (3-1 tegen Juventus) en Feyenoord (0-4 tegen Bayer Leverkusen) gingen pijnlijk onderuit in de Champions League, waardoor er door de Nederlandse clubs nul punten werden gepakt. De Portugezen deden daarentegen juist meer dan prima zaken.

Sinds dit seizoen beschikt Nederland over zes Europese tickets, waaronder twee vaste tickets voor de Champions League en één ticket voor de voorronde Champions League. Ook komend seizoen (2025-2026) beschikt Nederland over twee vaste Champions League-tickets. Om hiervan verzekerd te blijven moet Nederland de zesde plaats op de coëfficiëntenranglijst behouden.

Dat gaat geen makkelijke opgave worden omdat Nederland in tegenstelling tot de afgelopen jaren minder punten per overwinning zal pakken. De afgelopen jaren had Nederland vijf deelnemers in Europa, waardoor een zege 0,400 punten opleverde. Dit seizoen vaardigde Nederland met PSV, Feyenoord, FC Twente, AZ, Ajax en het al uitgeschakelde Go Ahead Eagles zes clubs af in Europa. Per overwinning schrijft Nederland dus 0,333 punt bij.

Benfica en Sporting profiteren van zwakke start PSV en Feyenoord

De eerste speeldag van het nieuwe Champions League-seizoen verliep allerminst prettig voor de Nederlandse clubs. Op bezoek bij Juventus ging PSV met 3-1 onderuit, terwijl Feyenoord in de eigen Kuip een 0-4-pandoering kreeg van de Duitse kampioen Bayer Leverkusen. Benfica en Sporting Portugal wisten hun eerste wedstrijd wel te winnen. Zo won Benfica donderdagavond met 1-2 op bezoek bij FK Crvene Zvezda, terwijl Sporting dinsdagavond met 2-0 wist af te rekenen met het Franse LOSC Lille. Daarmee pakten de Portugezen 0,800 punt en werd het verschil op de coëfficiëntenranglijst teruggebracht naar iets minder dan 3,500 punten.

Nederland kan met schuin oog kijken naar Frankrijk

Na de eerste speelronde in de Champions League is Nederland dus nog altijd terug te vinden op de zesde plaats op de coëfficiëntenranglijst. Heel stiekem mag Nederland zelfs nog met een schuin oog naar nummer vijf Frankrijk kijken. De Fransen hebben momenteel een voorsprong van 5,050 punten op Nederland. De gehele coëfficiëntenranglijst is op de website van de UEFA te bekijken. (Let op: de UEFA telt de bonuspunten nog niet mee.)

Volgende week starten FC Twente, AZ en Ajax aan hun Europese avontuur in de Europa League. FC Twente begint met uitwedstrijd tegen Manchester United, terwijl AZ en Ajax beginnen met een thuiswedstrijd tegen respectievelijk IF Elsborg en Besiktas. Namens Portugal komen volgende week FC Porto (uit tegen FK Bodø/Glimt) en SC Braga (thuis tegen Maccabi Tel Aviv) in actie.

Speelronde 1 was met recht een coëfficiëntendeceptie.



5🇫🇷Frankrijk 59.951 (+0.857)

6🇳🇱NEDERLAND 54.900 (-)

7🇵🇹Portugal 51.416 (+0.800)



Maar niet getreurd, nog minimaal 38 🇳🇱wedstrijden te spelen! — Coëfficiënten (@uefacoef) September 20, 2024

