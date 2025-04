Messi was niet blij met medespeler bij Barcelona: 'Meerdere keren een bal in mijn gezicht geschoten'

doet in een Duitse podcast een boekje open over zijn moeizame relatie met , met wie hij acht seizoenen samenspeelde bij FC Barcelona. Tussen de Argentijnse sterspeler en de Duitse keeper boterde het lang niet altijd, zo blijkt uit het relaas van Ter Stegen.

In 2014 pikte Barcelona Ter Stegen voor een bedrag van zo'n twaalf miljoen euro op bij Borussia Mönchengladbach. De Duitser moest in eerste instantie Claudio Brávo nog voor zich dulden, maar groeide uiteindelijk uit tot eerste keeper. Samen met Messi werd Ter Stegen onder meer vier keer kampioen van Spanje en won hij in 2015 de Champions League, tot op heden de laatste keer dat Barcelona de grootste prijs in het Europese voetbal in de wacht wist te slepen.

Als Messi een probleem met een medespeler had, dan liet hij dat op het trainingsveld duidelijk merken, onthult Ter Stegen. "Hij is waarschijnlijk de enige speler die een bal in je gezicht kan schieten als hij dat wil. Dat heeft hij meerdere keren gedaan. Waar die boosheid dan vandaan kwam? Dat zul je aan hem moeten vragen. Als hij wil dat je er slecht uitziet, dan kan hij dat", aldus de keeper.

In de jaren voorafgaand aan Messi's schokkende vertrek uit Camp Nou, in de zomer van 2022, deden in Spanje al geruchten de ronde dat het tussen Ter Stegen en de superster tot een uitbarsting zou zijn gekomen. Ter Stegen bevestigt die verhalen min of meer: "Messi haalt zijn motivatie uit hele andere zaken dan anderen. Het is vaak gebeurd dat het niet liep tussen ons omdat hij zich aan mij ergerde, en ik aan hem." Toch is het niet zo dat de twee elkaar in de haren vlogen: "We hebben nooit geruzied, ik wil ook niet zeggen dat het helemaal niet met elkaar konden vinden. Maar we hadden onze momenten, en dat is prima."

'Als Messi wat zei, dan luisterde iedereen'

Toen Messi in 2022 naar Paris Saint-Germain vertrok - inmiddels speelt hij voor Inter Miami - nam Ter Stegen de aanvoerdersband van hem over. "Het was absoluut interessant om te zien hoe hij het team leidde", zegt de Duitser. "Of het nou mijn stijl is of niet, ik vond het boeiend. Leo heeft geen grote mond, hij werkt hard en hoefde relatief weinig te zeggen, als ik eerlijk ben. Maar áls hij wat zei, dan luisterde iedereen. En dat is wat je als aanvoerder wil: dat er naar je geluisterd wordt", aldus Ter Stegen.

