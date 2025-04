Raphinha verontschuldigt zich voor opmerkelijke actie: 'Dit kun je een kind niet aandoen'

heeft zijn verontschuldigingen aangeboden bij ploeggenoot , zo vertelt de aanvaller van FC Barcelona na afloop van de 4-0 zege op Borussia Dortmund in de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League. De Braziliaan kreeg de 1-0 achter zijn naam omdat hij een inzet van de jonge verdediger milimeters voor de doellijn het laatste zetje gaf.

Barcelona kwam woensdagavond na een klein half uur spelen na een vrije trap van Fermín López op voorsprong. Iñigo Martínez kopte terug op Cubarsí, die goed voor zijn man kwam en Dortmund-keeper Gregor Kobel met een laag schot passeerde. De achttienjarige verdediger leek zo zijn tweede officiële doelpunt voor Barcelona te gaan maken, maar kwam bedrogen uit. Met een ultieme krachtsinspanning wist Raphinha de bal nog nét voor de lijn aan te raken, waardoor het doelpunt op naam van de Braziliaan kwam te staan.

"Raphinha, dat kun je een kind niet aan doen", wijst de Spaanse krant Marca de aanvaller met een knipoog terecht. "Hij stal het doelpunt van zijn teamgenoot. Dat doe je gewoon niet, vooral niet bij een kind als Cubarsí, die zijn eerste Champions League-doelpunt zou hebben gemaakt." De actie van de Braziliaan had echter nóg vervelender kunnen aflopen. De VAR had namelijk minuten nodig om te bepalen of Raphinha buitenspel stond op het moment van Cubarsí's inzet, waardoor de goal afgekeurd had kunnen worden.

"Ik maakte me zorgen over die eerste goal, dat ik misschien buitenspel had gestaan", geeft Raphinha toe. "Het goede nieuws is dat hij telde. Ik raakte de bal net voor de lijn en heb mijn verontschuldigingen aangeboden aan Cubarsí", aldus de Braziliaan. De verdediger bleek er zelf geen problemen mee te hebben: "Hij zei dat het goed was en dat zijn schot nu als assist geteld zou worden." Voor de 'diefstal' van het doelpunt van zijn ploeggenoot heeft Raphinha wel een verklaring: "Ik dacht dat hij misschien naast zou gaan, ik moest snel een beslissing nemen."

BARÇA OP 1-0! En Raphinha doet het ✨

Al zal Pau Cubarsí vast nog héél even balen.. 👀#ZiggoSport #UCL #BARBVB pic.twitter.com/fsjNRwVhmK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 9, 2025

