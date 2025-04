Swingend Barcelona met één been in halve finale Champions League

FC Barcelona heeft de eerste stap gezet naar de halve finale van de Champions League. Frenkie de Jong en de zijnen wonnen met 4-0 van Borussia Dortmund en staan daardoor met één been in de finale. was andermaal de grote man bij de Catalanen, hij verzorgde een doelpunt en twee assists.

Vanaf seconde één was het duidelijk dat de gastheren in het rood en blauw de dienst zouden uitmaken in de heenwedstrijd van deze kwartfinale tussen FC Barcelona en Borussia Dortmund. De koploper van de Spaanse LaLiga tegen een middenmoter uit Duitsland klinkt als een oneerlijk onderonsje, zo oogde het op sommige momenten ook.

Artikel gaat verder onder video

Binnen tien minuten had Barcelona al drie grote kansen bij elkaar gespeeld. Dat is ook niet heel gek wanneer je Raphinha (12 goals, 6 assists) en Robert Lewandowski (11 goals) in je aanval hebt. Lamine Yamal en Raphinha lieten zich in de beginfase al zien. Een mooie ‘akka’ van Yamal was het hoogtepunt van de beginfase, hij stuurde Rami Bensabaini terug naar Dortmund met een heerlijke voetbeweging.

De Catalanen bleven aanvallen. Het was alleen wachten op de openingstreffer, die kwam er na een klein half uur. Een knullig weggegeven vrije trap werd genomen door Femine Lopez. Na een schermutseling tikte Pau Cubarsi de bal richting het Dortmund-doel, de bal hobbelde al bijna over de lijn. Maar Raphinha vond het nodig om er nog even aan te zitten met zijn dikke teen, en aan gezien hij op het randje van buitenspel stond was het niet een hele handige actie.

BARÇA OP 1-0! En Raphinha doet het ✨

Al zal Pau Cubarsí vast nog héél even balen.. 👀#ZiggoSport #UCL #BARBVB pic.twitter.com/fsjNRwVhmK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 9, 2025

Vlak voor rust wist Borussia Dortmund nog een spaarzame kans bij elkaar te spelen. Karim Adeyemi zat niet lekker in de wedstrijd maar wist toch een heerlijke voorzet te versturen. Serhou Guirassy kwam alleen een teenlengte te kort om de bal binnen te tikken, dat had voor een hele andere dynamiek kunnen zorgen in het tweede bedrijf. Want het was nu weer een richtingsverkeer richting het doel van Gregor Kobel.

Na rust duurde het niet lang voordat de 2-0, en eigenlijk de beslissing, in het netje lag. Een voorzet kwam terecht bij Raphinha, die vervolgens de bal opnieuw voorbracht. Daar stond Robert Lewandowski te wachten en de Pool kon de bal gemakkelijk binnentikken.

Niet veel later deed Lewandowski de kers op de taart door een schitterende aanval te promoveren tot doelpunt. Een schitterende dieptepass van Lamine Yamal kwam voor de voeten van Femin Lopez, die een keurige voorzet in petto had. Lewandowski hoefde er alleen nog maar tegenaan te lopen om het buitenkansje af te ronden: 3-0.

En daar is ook de 3-0! 🫡✨

Yamal zet de aanval waanzinnig op en ziet vervolgens Lewandowski opnieuw prikken 🎯#ZiggoSport #UCL #BARBVB pic.twitter.com/m0FIjrVFtb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 9, 2025

In de slotfase deed Lamine Yamal er op aangeven van Raphinha nog een schepje bovenop, het werd uiteindelijk 4-0 in het Olympisch Stadion Lluís Companys.

LAMINE YAMAL! 🌟

Ook de youngster doet nog een duit in het zakje 🤙#ZigogSport #UCL #BARBVB pic.twitter.com/DU5wsz3ujY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 9, 2025

Op 15 april om 21:00 uur staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar, maar dan in het iconische Westfalen Stadion, het Signal Iduna Park. Maar of het voor meer dan alleen de statistieken gaat zijn, is te betwijfelen.