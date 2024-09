Ochtendkranten zien 'ontluisterende nederlaag': 'Feyenoord in recordtempo weer afgegleden'

Feyenoord is het nieuwe Champions League-seizoen begonnen met een keiharde nederlaag. In de eigen Kuip ging de ploeg van trainer Brian Priske met liefst 0-4 onderuit tegen de Duitse kampioen Bayer Leverkusen. Daags na het pak slaag trekken de Nederlandse ochtendkranten een pijnlijke conclusie over zowel Feyenoord als de Eredivisie.

Het Algemeen Dagblad spreekt over een ‘ontluisterende nederlaag’ voor de Rotterdammers. “Feyenoord lijkt in recordtempo weer afgegleden naar de club die het drie jaar geleden voor de komst van trainer Arne Slot was”, schrijft Mikos Gouika. “In plaats van domineren is het reageren geworden en tegen Bayer Leverkusen ook nog eens met regelmaat te laat.”

Volgens het AD klinkt die conclusie misschien makkelijk, omdat ook een wervelend Feyenoord waarschijnlijk geen resultaat zou hebben behaald tegen de ploeg van trainer Xavi Alonso. “Maar het contrast tussen het Feyenoord van voorgaande jaren en de huidige ploeg is er één van dag en nacht. Wie naar het grote plaatje, de manier van voetballen, kijkt. Maar het is net zo goed terug te zien in de details. Wie aankoop Jordan Lotomba zag terugsjokken vlak voor Florian Wirtz de 0-3 achter Wellenreuther schoot, moet zich hebben afgevraagd wanneer het voor het laatst was dat een speler van Feyenoord dat trage tempo hanteerde na de omschakeling van balbezit naar balverlies.”

Valentijn Driessen heeft het in zijn analyse voor De Telegraaf zelfs over ‘een pijnlijke ontmaskering van de Eredivisie’. “De ontmaskering van PSV en Feyenoord zegt iets over de financiële mogelijkheden en vooral onmogelijkheden van Nederlandse clubs, maar ook heel veel over hoe zwak de Eredivisie kwalitatief is”, luidt zijn harde oordeel.

Driessen niet te spreken over Feyenoorders Beelen en Hancko

Thomas Beelen en David Hancko, deze zomer veelvuldig in verband gebracht met een toptransfer, moeten het vooral ontgelden. “Kinderlijk eenvoudig liet het duo zich in de luren leggen door Bayer-spits Victor Boniface. Het is niet gezegd dat geen van deze jongens ooit een grote transfer maken en zich in een grote competitie met betere spelers om zich heen staande houden; in de Eredivisie zitten ze aan hun top en groeien ze niet verder", vervolgt Driessen.

Was het dan alleen maar slecht maar bij Feyenoord? “Gelukkig was er één uitzondering op de regel: Quinten Timber. De neo-international bleef met zijn aanvoerdersband om als enige van alle PSV’ers en Feyenoorders overeind qua fysiek, tempo en intensiteit. Het wachten is echter op het moment wanneer hij kopje onder gaat in het moeras dat Eredivisie heet”, stelt Driessen.

Feyenoord ruw afgeschrobd

De Volkskrant is ook duidelijk: Feyenoord is door Bayer Leverkusen niet liefdevol afgedroogd, maar ruw afgeschrobd, zo kopt de krant. Al binnen vijf minuten keek de thuisploeg in de eigen Kuip tegen een 0-1 achterstand aan door een treffer van Florian Wirtz. “Het ‘Veermannetje’ van Zerrouki al in de vijfde minuut hielp natuurlijk niet. De middenvelder gaf de bal zomaar aan Robert Andrich die Wirtz op pad stuurde. Zerrouki leek meteen wraak op zichzelf te nemen, maar zijn treffer na een hoekschop werd geannuleerd vanwege buitenspel. Dat zat niet mee.”

“Gruwelijk groot was het verschil tussen Feyenoord en het oneindig veel beter ingespeelde en schrandere Bayer Leverkusen in de Champions League. Dat het bij 0-4 bleef in Rotterdam, een stand die al bij rust was bereikt, was misschien nog de grootste meevaller”, beseft Bart Vlietstra.

