PSG zet dankzij absolute wereldgoals eerste stap richting halve finale

Paris Saint-Germain heeft woensdagavond de eerste stap gezet richting de halve finale van de Champions League. De ploeg uit Parijs was met 3-1 te sterk voor Aston Villa, een resultaat waar de bezoekers blij mee mochten zijn. Villa kwam nog tegen de verhouding in op voorsprong, maar door twee parels van doelpunten van Desire Doué en Kvicha Kvaratskhelia trok PSG de wedstrijd naar zich toe. In de blessuretijd maakte Nuno Mendes er ook nog 3-1 van en gooide daarmee de wedstrijd op slot.

Paris Saint-Germain en Aston Villa troffen elkaar in een kwartfinalewedstrijd van de Champions League. Beide ploegen begonnen in uitstekende vorm: PSG had zijn laatste zes officiële wedstrijden gewonnen, terwijl Aston Villa al zeven duels ongeslagen was. Voorafgaand aan de kwartfinale heeft PSG een indrukwekkend parcours afgelegd. In de tussenronde walste het over Stade Brest heen met een totaalstand van 10-0. In de achtste finale schakelde het met wervelend aanvalsspel vervolgens Liverpool uit na strafschoppen. Aston Villa hoefde geen tussenronde te spelen en versloeg in de achtste finales Club Brugge.

Aston Villa verrassend op voorsprong

Artikel gaat verder onder video

PSG begon de wedstrijd fel en toeschouwer Kroonprins William zag hoe 'zijn' Aston Villa het moeilijk had in de openingsfase. Zo werd het doel van Emiliano Martinez veelvuldig onder vuur genomen door onder andere Ousmane Dembélé, Kvicha Kvaratskhelia en Vitinha, maar telkens bleek de Argentijnse doelman een sta in de weg. Toch was het Aston Villa dat na ruim een half uur uit het niets op voorsprong kwam. John McGinn onderschepte de bal en via Marcus Rashford en Youri Tielemans kwam de bal bij Morgan Rogers terecht die zijn kans van dichtbij in het doel kon schieten.

De ploeg van Luis Enrique moest dus op zoek naar de gelijkmaker. Daarbij werden ze bij de hand genomen door toptalent Desire Doué die Martinez onder vuur nam, maar zijn poging werd net op de lijn gestopt. Het Franse publiek dacht dat de bal over de lijn heen was en morde nog wat na richting de scheidsrechter. Het gemor werd echter snel vervangen door luid gejuich. Doué kwam vanaf de linkerflank naar binnen en haalde geweldig uit met zijn rechter. De bal vloog via de onderkant van de lat tegen de touwen en daarmee had PSG al snel de gelijkmaker te pakken.

Prachtgoal Kvaratskhelia

Na de rust zochten de toeschouwers in het Parc des Princes snel hun stoeltje op en dat is maar goed ook. Vlak na rust etaleerde Kvaratskhelia namelijk zijn grote klasse. De Georgiër zette Axel Disasi voor schut en ramde de bal vervolgens vanuit een ogenschijnlijk lastige hoek kiezelhard via het aluminium in het doel. In het restant van de tweede helft ging PSG op zoek naar een derde treffer en aanvoerder Achraf Hakimi was daar ook dichtbij. Eerst zag de Marokkaan een inzet geweldig gekeerd worden door Martinez en later, toen hij Martinez wel wist te passeren, had hij buitenspel gestaan. In de absolute blessuretijd maakte Nuno Mendes er met een fraaie voetbeweging nog 3-1 van. Hij zette de doelman op het verkeerde been en schoot de beslissende treffer binnen.

Door de late derde Franse goal is PSG natuurlijk zwaar favoriet voor het bereiken van de halve finale, maar Aston Villa zal zeker nog geloven in een andere afloop. Volgende week komen beide ploegen elkaar weer tegen op Villa Park voor de returnwedstrijd. Met de steun van het thuispubliek zal Aston Villa alles uit de kast proberen te halen voor een zinderende kwartfinale.

