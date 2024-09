Hans Kraay jr. richt zich tot Peter Bosz: ‘Zeg het gewoon tegen hem!’

Hans Kraay junior vindt het tijd worden dat PSV-trainer Peter Bosz in gesprek gaat met en hem daarin duidelijk maakt dat hij echt niet elke keer de beslissende pass hoeft te geven. Volgens de verslaggever van ESPN wil de middenvelder zichzelf té graag bewijzen en werkt dat juist tegen hem.

Veerman staat deze week andermaal in het middelpunt van de belangstelling en dat is niet omdat hij dinsdagavond in de eerste Champions League-wedstrijd tegen Juventus een geweldige prestatie leverde. De Oranje-international kwam er evenals zijn ploeggenoten niet aan te pas en ging in de aanloop naar de 3-0 lelijk in de fout. Veerman liet zich op pijnlijke wijze aftroeven door Teun Koopmeiners en zag de bal luttele tellen later voor de derde keer achter doelman Joël Drommel verdwijnen. Kraay jr. vindt het tijd dat Bosz ingrijpt.

Veerman hoeft niet uit het elftal gehaald te worden, maar zijn trainer moet hem wel duidelijk maken dat hij niet altijd het mooiste en het beste van hem verwacht. “Hij moet misschien iemand om zich heen hebben die tegen hem zegt: jij bent in deze competitie (de Eredivisie, red.), waar je alle tijd krijgt, de quarterback die gewoon altijd de risicovolle en diepteballen geeft”, zegt Kraay jr. donderdag in het programma Voetbalpraat op ESPN. In de Champions League hoeft dat niet, volgens de verslaggever. “Misschien moet hij wel gewoon een keer gecoacht worden, en daar is Peter Bosz vast mans genoeg voor, dat hij zichzelf in grote wedstrijden niet telkens de druk moet opleggen dat hij elke keer de beslissende bal moet geven.”

Kraay jr. is van mening dat Veerman wat simpeler moet gaan voetballen. “Geef om te beginnen van de 23 ballen 22 aan de goede kleur. Ik roep maar wat hè, maar gewoon wat soberder voetballen waar je misschien wat lekkerder in je vel komt. Want je ziet hem gewoon… Hij wijl, hij moet en hij zal ons allemaal laten zien, en daar heeft hij waarschijnlijk ook de kwaliteiten voor, dat het een one-off was tegen Oostenrijk.” Veerman behoorde afgelopen zomer tot de EK-selectie van het Nederlands elftal en had in de groepsfase tegen zowel Polen als Oostenrijk een basisplaats, maar werd in beide duels voortijdig naar de kant gehaald. In de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk gebeurde dat zelfs al in de eerste helft.

Transfer Veerman

Volgens Karim El Ahmadi kan het ook gewoon zo zijn dat de matige prestaties van Veerman in topwedstrijden bewijzen dat hij niet de gevraagde handelingssnelheid heeft om mee te komen op het hoogste niveau. Milan van Dongen denkt dat het als voetballer ‘ingewikkeld’ is om dat te accepteren. “Dat je op een gegeven moment op het punt komt dat je moet accepteren: shit, dit is het gewoon. Ik ga geen transfer maken naar een grote competitie, want ik maak blijkbaar dit soort fouten.” Veerman had afgelopen zomer wel de kans om een nieuw avontuur aan te gaan. Zo was onder meer Olympique Marseille in hem geïnteresseerd. “Was Marseille stiekem niet gewoon een geweldige transfer voor hem geweest? Met De Zerbi, in een héle fysieke competitie waar ze je in de nek hijgen”, aldus Van Dongen.

