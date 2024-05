Henk de Jong verklapt goed nieuws voor Oranje: ‘Ik heb met hem gesproken…’

Het Nederlands elftal heeft er op niet al te lange termijn weer een serieuze gegadigde bij voor de verdediging. Henk de Jong zag onlangs aan het werk bij de beloften van Arsenal en verklapt dat de voormalig Ajacied hard op de weg terug is.

De Jong was vorige week op uitnodiging van Pepijn Lijnders te gast bij Liverpool. De trainer van SC Cambuur zag onder meer het elftal Onder-21 van the Reds aan het werk tegen Arsenal. “Timber deed mee bij Arsenal”, zegt De Jong in gesprek met ESPN over de vijftienvoudig international van Oranje. “Hij deed het goed, dus die komt terug. Ik heb even met hem gesproken.”

Timber stond sinds 12 augustus 2023 aan de kant met een zware knieblessure, opgelopen op de openingsspeeldag van het seizoen tegen Nottingham Forest. De centrumverdediger annex back speelde vervolgens twee wedstrijden met Arsenal Onder-21, beide op de linksbackpositie.

Trainer Mikel Arteta van de Londenaren verklapte vrijdag op een persconferentie dat Timber inmiddels volledig fit is. Desalniettemin zat hij zaterdag nog niet bij de wedstrijdselectie van Arsenal voor het thuisduel met Bournemouth (3-0 winst).

Of Timber een serieuze optie is voor bondscoach Ronald Koeman met het oog op het EK van aankomende zomer in Duitsland, valt nog te bezien. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het eindtoernooi op 16 juni tegen Frankrijk.

