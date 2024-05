Nostalgisch ingestelde voetbalfans opgelet: Feyenoord brengt twee bijzondere retroshirts op de markt

In samenwerking met Castore heeft Feyenoord twee retroshirts op de markt gebracht. Het ene tenue komt uit het seizoen 1923/24 en het andere tenue stamt uit het seizoen 1973/74. Voor de Rotterdamse ploeg twee historische jaartallen, omdat in beide seizoenen Feyenoord een memorabele prestatie neerzette.

In 1923/24 werd Feyenoord voor het eerst landskampioen van Nederland. Op 9 juni 1924 werd Be Quick uit Groningen verslagen en zo eisten de voetballers uit de havenstad de titel op. De liefhebbers van voetbalshirtjes zal het meteen opvallen: knoopjes op de borst en een dikke rood-witte kraag. “Stap terug in de tijd en herbeleef het historische seizoen 1923-1924 met dit Feyenoord retroshirt. Dit shirt neemt je een eeuw mee terug in de tijd waarin Feyenoord zijn eerste grote succes vierde - het Nederlandse landskampioenschap”, staat er op de officiële site van de fanshop van Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

In 1974 pakte Feyenoord de UEFA Cup als eerste Nederlandse club ooit. Ook dit retroshirt is in de fanshop van Feyenoord te verkrijgen. “Herbeleef het glansrijke seizoen 1973-1974 met dit Feyenoord Retroshirt. Op 29 mei 1974 schreef Feyenoord geschiedenis door als eerste Nederlandse club de UEFA Cup te veroveren, een prestatie die tot op de dag van vandaag inspireert. Deze overwinning, 50 jaar geleden, markeerde niet alleen het succes van Feyenoord, maar ook een mijlpaal voor het Nederlandse voetbal”, staat erbij.

© Imago

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-fans komen plotseling met striemend fluitconcert tijdens uitreiking medailles

De supporters van Feyenoord heffen plotseling een striemend fluitconcert aan in De Kuip, vlak voordat de zojuist gewonnen KNVB Beker aan hun favoriete club zou worden uitgereikt.