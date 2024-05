Xabi Alonso zorgt zeventig minuten voor aftrap tegen AS Roma voor grote verbazing: 'Ze zijn bang'

In Italië is met verbazing gereageerd op de opstelling van Bayer Leverkusen voor het heenduel met AS Roma in de halve finales van de Europa League. De formatie van coach Xabi Alonso kroonde zich onlangs tot kampioen van Duitsland en maakte ook in Europa al veel indruk, maar lijkt donderdag in Rome niet voor de aanval te kiezen. Zowel Victor Boniface als Patrik Schick begint op de bank en dat komt voor velen als een verrassing.

Kijk je enkel naar het seizoen van Bayer Leverkusen en de huidige klassering van AS Roma in de Serie A, dan kom je ongetwijfeld tot de conclusie dat de Duitsers de grote favoriet om dit tweeluik te winnen en zich te plaatsen voor de finale van de Europa League. Bayer Leverkusen is met overmacht kampioen geworden van Duitsland, speelt binnenkort de finale van de DFB-Pokal en is in alle competities nog ongeslagen. AS Roma bezet daarentegen slechts de vijfde plaats in de Serie A, met liefst dertig punten minder dan landskampioen Internazionale.

Maar AS Roma in de Serie A en AS Roma in de Europa League lijken twee verschillende ploegen. De Romeinen wonnen twee jaar geleden nog ten koste van Feyenoord de UEFA Conference League en gingen vorig jaar in de finale van de Europa League pas na strafschoppen onderuit tegen Sevilla. Ze stevenen ook dit seizoen af op een Europese finale. Zo was AS Roma in de kwartfinales van de Europa League nog te sterk voor AC Milan (3-1 over twee wedstrijden). Dat resultaat heeft duidelijk indruk gemaakt op Bayer Leverkusen, want Alonso lijkt zijn ploeg donderdagavond met een andere boodschap het veld in te sturen.

Football Italia weet na het zien van de opstelling van Bayer Leverkusen genoeg: de Duitsers zijn bang voor AS Roma en zijn naar de Italiaanse hoofdstad afgereisd om vooral niet te verliezen. Naast Boniface begint ook Schick, de andere centrumspits in de selectie, op de bank. Schick staat na 27 wedstrijden in alle competities op elf doelpunten, terwijl Boniface vorige maand nog trefzeker was in de heenwedstrijd tegen West Ham United in de kwartfinales. Waar Boniface en Schick dus moeten hopen op een invalbeurt, verschijnt Jeremie Frimpong wel ‘gewoon’ aan de aftrap. Ook uitblinker Florian Wirtz heeft een basisplaats. Bij AS Roma begint Rick Karsdorp.

AS Roma en Bayer Leverkusen troffen elkaar vorig jaar overigens ook al in de halve finale van de Europa League. Na een 1-0 overwinning in eigen huis hadden de Italianen aan een 0-0 in de return genoeg om zich te verzekeren van een ticket voor de eindstrijd.

