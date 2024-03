'Volop belangstelling voor Frimpong, Alonso wil Nederlander meenemen naar volgende club'

is opnieuw op de radar van Bayern München verschenen, zo weet Florian Plettenberg te melden. De transferspecialist van het Duitse Sky meldde maandagavond dat Der Rekordmeister aan de haal lijkt te gaan met Xabi Alonso, Frimpongs huidige trainer bij Bayer Leverkusen. Er zijn echter meer kapers op de kust.

De offensieve wingback is bezig aan zijn derde volledige seizoen in dienst van Die Werkself, die afstevenen op de eerste landstitel in de clubgeschiedenis. Frimpong voelt zich als een vis in het water in zijn rol aan de rechterkant, waar hij alle ruimte heeft om op te stomen en gevaar te stichten op de helft van de tegenstander. Zijn indrukwekkende cijfers spreken in dat opzicht boekdelen: in 30 wedstrijden was de Nederlander al goed voor tien doelpunten én tien assists namens de koploper in de Bundesliga.

Dat leidt ertoe dat meerdere grote clubs belangstelling hebben voor de oud-speler van Manchester City en Celtic, schrijft Plettenberg. Bayern zou inmiddels ook weer in dat rijtje staan. "Als die club een trainer aanstelt die de intentie heeft om met drie centrale verdedigers te spelen, dan is Frimpong deze zomer een hot candidate", schrijft de verslaggever op X. Frimpong zou zelf nog geen knoop over zijn toekomst hebben doorgehakt. Geïnteresseerde clubs zouden hem vanwege een clausule in zijn Leverkusen-contract, dat doorloopt tot medio 2028, voor een bedrag tussen de 40 en 45 miljoen euro op kunnen pikken.

Frimpong zou eind deze maand zijn tweede en derde interland voor Oranje kunnen spelen. Louis van Gaal nam de 23-jarige back eind 2022 al mee naar het WK in Qatar, maar daar kwam het nog niet van een debuut in het Nederlands elftal. Diens opvolger Ronald Koeman riep hem vervolgens een aantal keer niet op, mede als straf voor het afslaan van een uitnodiging voor Jong Oranje. In oktober vorig jaar kwam het in het met 1-2 verloren EK-kwalificatieduel met Frankrijk dan eindelijk tot een debuut voor Frimpong. Koeman nam hem vorige week op in zijn voorselectie voor de oefenduels met Schotland (22 maart) en Duitsland (26 maart).