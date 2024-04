Bayern-fans tekenen petitie voor behoud Tuchel: ‘Andere kandidaten mogen zijn veters niet eens strikken’

Veel fans van Bayern München zouden graag zien dat Thomas Tuchel aanblijft als trainer bij de club na dit seizoen. Daarvoor hebben zij een petitie gemaakt, die momenteel vaak wordt ondertekend. De coach heeft hier vrijdag op gereageerd.

Met Tuchel staat Der Rekordmeister in de halve finale van de Champions League, maar moest het wel toezien hoe Bayer Leverkusen met overmacht beslag legde op de Bundesliga-titel. Eerder in het seizoen werd door de directie van de club besloten om de Duitse coach na dit seizoen te vervangen. Naar verluidt zou Ralf Rangnick topkandidaat voor deze functie zijn, maar ook de naam van Unai Emery wordt genoemd.

Artikel gaat verder onder video

“Na een verlies tegen VFL Bochum is besloten om Thomas Tuchel in de zomer te vervangen. Wat een belachelijke beslissing!” staat er geschreven in de petitie. “De coach, die in het verleden de Champions League pakte, staat ook nu weer in de halve finales van dat toernooi. Niks tegen Emery of Rangnick, maar zij mogen niet eens de veters strikken van Tuchel. Bayern zou blij moeten zijn met een echte ‘Champions League-coach’ als hij. Met hem zijn de kansen op Europees succes zeker hoger dan met andere genoemde kandidaten. Wij willen ‘Juppel’ (bijnaam Tuchel) en niemand anders!”

Tijdens de persconferentie op vrijdag reageert Tuchel op deze petitie. “Fijn om te horen dat mensen me hier willen houden. Maar dat is momenteel niet het belangrijkste. Ik wil het de komende elf dagen alleen over voetbal hebben, over de Bundesliga en de Champions League.” In het slechtste geval wordt Bayern nog vijfde in de Duitse competitie, momenteel staan ze tweede. En volgende week dinsdag volgt het eerste deel van het tweeluik tegen Real Madrid in de Champions League.

Dat Bayern contact heeft gezocht met Rangnick, maakt Tuchel niet uit. “Het is net als een buurman die om drie uur ’s nachts lawaai maakt”, dolt hij. “Ik zet mijn koptelefoon op noise-cancelling en negeer het. Dit onderwerp gaat mij de komende tijd niet helpen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Josep Guardiola zet Bayern München-smaakmaker bovenaan verlanglijst'

'Josep Guardiola wil voor een absolute transfershock zorgen: man van 95,7 miljoen moet naar Manchester City komen.'