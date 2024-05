Kenneth Perez geeft Ronald Koeman merkwaardig advies over Frenkie de Jong

Kenneth Perez komt maandagavond in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN met een opmerkelijk advies voor Ronald Koeman. De Deense analist adviseert de bondscoach van het Nederlands elftal om bij de voorbereiding op het EK een minder grote rol voor in gedachten te nemen.

De Jong kampt op dit moment met een enkelblessure, op 21 april opgelopen in het duel van Barcelona met Real Madrid. De technicus is normaal gesproken een zekerheidje op het middenveld van Oranje, maar volgens Perez doet Koeman er goed aan om er rekening mee te houden dat De Jong niet op tijd fit zal zijn voor het EK.

Artikel gaat verder onder video

“Ik weet niet of we Frenkie de Jong nu zo belangrijk moeten maken. Ik kan me bijna niet voorstellen dat hij echt topfit is als het EK begint”, zegt de analist. “Hij is heel veel geblesseerd geweest. Nu is het weer zijn enkel. De vraag is natuurlijk of je die belangrijke rol kunt spelen als je drie minuten voor twaalf weer aansluit.”

“Misschien moet de bondscoach echt anders gaan denken, met andere middenvelders”, vervolgt Perez. “Hoe pijnlijk dat ook is, want Frenkie de Jong in topvorm is natuurlijk cruciaal voor dit Nederlands elftal. Misschien moet de bondscoach anders gaan kijken.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kenneth Perez: 'Opvallend en gek dat hij naar Ajax gaat, ik dacht echt dat hij karakter had'

Kenneth Perez is verrast. "Ik vind het wel opvallend dat je blijkbaar zó graag bij Ajax wil komen."