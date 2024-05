Jack van Gelder zet Hans Nijland te kijk: 'Daarom ben je geen voorzitter geworden'

Hans van Nijland heeft geen oplossing klaarliggen tegen de desastreuse rellen na afloop van FC Utrecht - Go Ahead Eagles (1-2). Jack van Gelder speelt slim in op die opmerking en sneert op komische wijze terug.

Na afloop van de finale van de play-offs om Europees voetbal liep het rondom de Galgenwaard compleet uit de hand. Van Gelder heeft tijdens De Oranjezomer wel wat tips om dit te voorkomen in de toekomst. "Wat we sowieso al moeten doen, maar dat geldt voor heel Nederland, is het ophouden met het dragen van hoodies, waardoor je niet meer kan zien wie wat is. Gezichtsbedekking moeten we gaan verbieden. Je moet herkend kunnen worden. Je moet dat bestraffen en dit soort jongens die deze rottigheid uithalen..."

Artikel gaat verder onder video

Van Gelder zag het allemaal enorm verbaasd aan. "Op beelden zie je dat een politiebusje he-le-maal in elkaar geramd wordt door mensen die teleurgesteld zijn dat hun club niet in de Conference League-voorronde speelt volgend seizoen. Dan denk ik: wat is dat, waar komt die agressie vandaan? Wat zit er in de mensen überhaupt tegenwoordig? Waarom moet je je afzetten tegen politie en ambulance-personeel. Maar ook tegen elkaar. Moet iemand anders vinden wat jij vindt? Op een avond bij de Toppers merk je weer hoe leuk je het met elkaar kan hebben.

Ook Nijland, die de verkiezingen tot bondsvoorzitter van de KNVB maandag verloor, krijgt de kans om zijn oplossingen te delen met het publiek. "Ik vind dat heel lastig om te beoordelen." Van Gelder sneert gelijk lachend terug: "Daarom ben je geen voorzitter geworden."

Als de zaal is uitgeklapt, vervolgt Nijland zijn verhaal. "We hebben bij FC Groningen ook een aantal stakingen meegemaakt. Maar neem een ding van mij aan, clubleidingen doen er werkelijk alles aan. Er wordt gefouilleerd, maar op de meest bijzondere plekken nemen gasten vuurwerk mee de stadion in. Belachelijk wat er natuurlijk allemaal gebeurt. In collectieve straffen geloof ik niet, de goeien straf je dan ook. Als ik hier de oplossing voor had, zou ik de minister-president van Nederland worden." Ook daar heeft Van Gelder een kort en bondig antwoord op: 'Ze zoeken er nog een.'

