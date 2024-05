Tuchel na Bayern - Real opvallend kritisch op eigen speler: 'Hebzuchtig, hij was te agressief'

Thomas Tuchel was dinsdagavond na afloop van de heenwedstrijd tussen Bayern München en Real Madrid in de halve finales van de Champions League niet te spreken over het optreden van Min-jae Kim. De topaankoop van afgelopen zomer ging bij beide treffers van de Madrilenen in de fout. Volgens Tuchel was Kim te ‘hebzuchtig’ en ‘agressief’ op momenten dat het helemaal niet nodig was.

Bayern-trainer Tuchel had in het afgelopen seizoen al de beschikking over Matthijs de Ligt en Dayot Upamecano, maar kreeg er in de persoon van Kim nóg een topverdediger bij. De Zuid-Koreaan maakte vorig jaar veel indruk bij Napoli en had een belangrijk aandeel in de eerste Napolitaanse landstitel sinds 1990. Kim bekroonde zijn sterke seizoen met een transfer naar Bayern, dat vijftig miljoen euro voor hem betaalde. Kim kwam sinds zijn komst 33 keer in actie voor Bayern, maar onomstreden is hij zeker niet. Zo begon hij in het tweeluik met Arsenal in de kwartfinales van de Champions League nog tweemaal op de bank.

De zomeraankoop mocht dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid bij afwezigheid van De Ligt wél starten. Kim beleefde echter een ongelukkige avond. Bij de openingstreffer van Vinícius Júnior stapte hij veel te wild in en diep in de tweede helft veroorzaakte hij een strafschop door Rodrygo onbeholpen naar de grond te werken. Tuchel liet er na afloop geen misverstand over bestaan en liet blijken dat hij allesbehalve tevreden was over het optreden van Kim. “Hij was twee keer te ‘hebzuchtig’. Hij maakte hij het eerste doelpunt te vroeg de eerste move richting Vinícius en werd daardoor gepakt door de pass van Toni Kroos”, wordt de trainer geciteerd. “Hij speculeerde en was te agressief.”

Vinícius kon een heerlijke pass van Kroos zodoende bekronen met een treffer. Bayern knokte zich in de tweede helft echter knap terug. Na een schitterende treffer van Leroy Sané hielp Harry Kane de thuisploeg vanaf de stip aan de leiding. Bayern leek daardoor met een voordeel toe te kunnen gaan werken naar de return in Madrid van volgende week, ware het niet dat Kim in de slotfase op onbeholpen wijze een strafschop veroorzaakte. Die werd benut door wederom Vinícius: 2-2. “Helaas was het weer een fout. Het was vijf tegen twee, de situatie was in ons voordeel. Het was niet nodig om agressief te verdedigen tegen Rodrygo”, aldus Tuchel over de overtreding van Kim, die zijn tegenstander als een rugbyspeler naar de grond werkte. “Op het moment dat Eric (Dier, red.) wilde gaan helpen, bracht hij Rodrygo naar de grond. Helaas worden deze fouten met hun kwaliteit afgestraft. Maar goed, het gebeurt.”

Bayern slaagde er dus niet in de 2-1 voorsprong vast te houden, waardoor het in de return in Madrid nog alle kanten op kan gaan. Real en Bayern ontmoeten elkaar volgende week woensdag in de Spaanse hoofdstad. Der Rekordmeister speelt zaterdag eerst nog een uitwedstrijd tegen VfB Stuttgart. Bij winst is het zeker van de tweede plaats.

