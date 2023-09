Koeman komt met nieuwe reden om Frimpong niet te selecteren: 'Kunt het zien als een soort straf'

Jeremie Frimpong werd voor de zoveelste keer buiten de selectie van het Nederlands elftal gehouden door Ronald Koeman en dat zorgde wederom voor de nodige discussies. De Nederlandse rechtsback, die zijn uitstekende vorm van vorig seizoen ook dit jaar lijkt door te trekken, hoort volgens velen eindelijk een kans te krijgen in de nationale ploeg, maar de bondscoach heeft daar geen trek in. Op de persconferentie van maandagmiddag geeft Koeman tekst en uitleg over zijn keuze.

In de vorige interlandperiode was het al aardig opmerkelijk dat de back van Bayer Leverkusen niet werd opgeroepen. Mede daardoor leek het erop dat Frimpong de komende interlandperiode wél een keer een kans zou krijgen, maar dat is dus niet het geval. “Vorige keer heb ik daarvoor mijn reden uitgelegd. We willen met vier verdedigers spelen, en ik had al de beschikking over Denzel Dumfries en Lutsharel Geertruida”, begint Koeman.

Frimpong was vorige interlandperiode waarschijnlijk zelf ook niet al te blij met de keuze van de bondscoach. De Nederlander bedankte voor Jong Oranje, waar hij wél voor geselecteerd was. “Inmiddels hebben we, eigenlijk Nigel de Jong namens de KNVB, met hem gesproken. We zijn niet blij met spelers die afzeggen bij Jong Oranje. Wij vinden dat je altijd beschikbaar moet zijn. Daarom hebben wij binnen de KNVB besloten dat hij niet oproepbaar is in de periode september. Dat kun je zien als een soort straf.”

Daarmee schept de bondscoach enige duidelijkheid over zijn enigszins opmerkelijke keuze. Volgens Koeman kan Frimpong, die zelf nog wel open zou staan voor een dienstverband bij Oranje, de toelichting wel begrijpen. Ryan Gravenberch bedankte onlangs eveneens voor Jong Oranje, en daar is Koeman en de KNVB ook niet over te spreken. De kans is reëel dat de middenvelder volgende internlandperiode niet van de partij is. “Ja, dat is net zo. Daar zijn we niet blij mee.”