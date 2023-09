Reiziger heeft geen goed woord over voor Gravenberch na afmelding voor Jong Oranje

Michael Reiziger is niet blij met de beslissing van Ryan Gravenberch om zich af te melden voor Jong Oranje. De middenvelder heeft besloten om in Liverpool te blijven om daar te kunnen wennen bij zijn nieuwe club. Reiziger is van mening dat de jongeling een verkeerde keuze heeft gemaakt.

Jong Oranje meldde zich maandag in Zeist om zich voor te bereiden op de EK-kwalificatieduels met Moldavië en Noord-Macedonië. Daar is Gravenberch sowieso niet bij. "Ik vind het geen goede beslissing, dat heb ik hem ook gezegd. Ik vind het echt niet goed. Voor een nationaal elftal, voor je land, moet je met je hart spelen. Niet met je hoofd. Dus je moet er écht bij willen zijn. Dat is voor mij gewoon belangrijk", aldus Reiziger in gesprek met Voetbal International.

De bondscoach van de Nederlandse beloften nam geen blad voor de mond en gaf duidelijk zijn mening. "Als je denkt: het is lekker vrijblijvend, dan zit je verkeerd. In de top is niets vrijblijvend. En je speelt hier met de besten van Nederland, dus het is sowieso niet vrijblijvend. Voor mij is dit geen statement, want dan zou het al gespeeld zijn. Meer een principe dat ik al mijn spelers meegeef: voor Jong Oranje spelen is een eer en dat doe je met je hart."

De 21-jarige Gravenberch speelde al elf interlands voor het grote Oranje. Na zijn transfer naar Bayern München verdween hij, mede door een gebrek aan speeltijd, wat meer van de radar. Deze zomer maakte hij de overstap naar Liverpool, waar hij meer aan spelen toe hoopt te komen. Omdat hij afgelopen weekend pas bij the Reds arriveerde, heeft Gravenberch besloten om in Engeland te blijven om te acclimatiseren. Hij tekende een contract tot medio 2027 op Anfield.