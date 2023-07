Michael Reiziger krijgt ervaren assistent bij Jong Oranje

Michael Reiziger krijgt als kersverse bondscoach van Jong Oranje een ervaren assistent ter beschikking. De KNVB heeft vrijdag bekendgemaakt dat Leeroy Echteld (54) de staf van de Oranje-beloften komt versterken.

Echteld zal zijn taken bij Jong Oranje combineren met het hoodtrainerschap van amateurclub De Treffers uit Groesbeek, zo meldt de bond. Met de Tweededivisionist baarde Echteld afgelopen seizoen opzien door in de KNVB Beker SC Cambuur en RKC Waalwijk uit te schakelen. In het betaald voetbal is Echteld ook geen onbekende; hij kwam tussen 1988 en 2001 als aanvallende middenvelder uit voor clubs als Haarlem, sc Heerenveen, Cannes (Frankrijk), AZ, RKC Waalwijk en Heracles Almelo.

Na zijn actieve loopbaan begon Echteld aan een tweede carrière als trainer. Zo werkte hij na klussen in de jeugd en bij de amateurs twee en een half jaar als assistent van John van den Brom bij AZ en had hij bij Paris Saint-Germain het tweede elftal onder zijn hoede. Daarna werkte hij bij PEC Zwolle als onder meer assistent, interim-trainer en analist. Sinds de zomer van 2022 staat hij voor de groep in Groesbeek, een baan die hij dus behoudt.

Nigel de Jong, als directeur Topvoetbal bij de KNVB verantwoordelijk voor de aanstelling van Echteld, licht toe hoe de bond bij de assistent uitkwam. "Leeroy heeft recent de UEFA Pro-opleiding bij de KNVB afgerond, dus we hebben hem van dichtbij meegemaakt. We zien in hem een talentvolle trainer die een perfecte aanvulling is op hoofdcoach Michael Reiziger", aldus De Jong. Echteld zelf heeft -uiteraard- zin in zijn nieuwe klus: "Het is een eer om te gaan werken met de toptalenten van Nederland, daar heb ik veel zin in. Ik ben er trots op dat ik onderdeel mag zijn van één van de nationale teams van ons land", wordt hij geciteerd door de KNVB.