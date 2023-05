Heitinga reageert op uitfluiten Van der Sar: 'Hangt niet van één persoon af'

John Heitinga neemt het op voor Edwin van der Sar, die bij het afscheid nemen van Maarten Stekelenburg en Michael Reiziger werd uitgefloten door het thuispubliek. De supporters zijn niet blij met de algemeen directeur van Ajax en zien hem liever vandaag dan morgen vertrekken uit Amsterdam.

De Ajax-coach vindt dat Van der Sar wat meer respect mag verdienen. “Het is een icoon”, begint Heitinga tijdens de persconferentie na afloop van de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht. “Edwin doet ook heel veel dingen erg goed. Het is een moeizaam jaar, dus ook voor Edwin. Voor ons allemaal. Het belangrijkste is dat de jongens waar we afscheid van nemen, waarvan eentje stopt met voetballen en de andere heeft een geweldige bijdrage geleverd, Michael Reiziger, worden geëerd.”

Heitinga wijst op het moeilijke seizoen en snapt ook de onvrede bij de fans. “Voor de supporters is het ook een lastig seizoen. We moeten ervoor zorgen dat we vooral vooruitkijken. Je zal altijd obstakels tegenkomen. Die komen wij tegen, die kom je in je privéleven tegen en ook als sporter kom je die tegen en dus ook als club. Het belangrijkste is dat wij naar oplossingen gaan kijken. Dat moeten we met elkaar doen.”

Er wordt Heitinga nog wel gevraagd of hij het dan helemaal niet pijnlijk vindt dat Van der Sar wordt uitgefloten. “Het is natuurlijk nooit leuk, maar ik ben wel iemand die positief is ingesteld. Dat moeten we met z’n allen gaan doen. Dat hangt niet van één persoon af.”