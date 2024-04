Arne Slot ziet Liverpool verder achterop raken in Engelse titelstrijd na gelijkspel tegen West Ham

Het lijkt erop dat Liverpool de landstitel kan vergeten. De ploeg van Jürgen Klopp, die hoogstwaarschijnlijk opgevolgd gaat worden door Feyenoord-trainer Arne Slot, kwam niet verder dan een 2-2 op bezoek bij West Ham United. Het kampioenschap lijkt héél ver weg voor The Reds.

Bij Liverpool hadden Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo een basisplaats, terwijl bij West Ham oud-Ajacieden Mohammed Kudus en Edson Álvarez een plek bij de eerste elf hadden. Opvallend was dat onder meer Darwin Nunez en Mohamed Salah gepasseerd werden en vanaf de bank moesten beginnen.

Op slag van rust kwam de thuisploeg op voorsprong door een doelpunt van Jarrod Bowen. Kort ná die rust zette Andy Robertson beide ploegen weer op gelijke hoogte. Liverpool werd sterker en sterker in de tweede helft en dat resulteerde in de 1-2. Gakpo stond aan de basis van de treffer. De Nederlander zag zijn inzet via Angelo Ogbonna, Tomás Soucek en doelman Alphonse Areola in het net rollen. Even leek het erop dat The Reds gingen doordrukken, maar niets bleek minder waar.

Michail Antonio kopte raak na een voorzet vanaf de rechterkant en bracht beide ploegen weer op gelijke hoogte. Het bleef bij 2-2, mede omdat Harvey Elliot in de slotfase de lat raakte, en zodoende ziet de toekomstige club van Slot de kampioenskansen slinken. Een andere Feyenoorder was zaterdag overigens aandachtig toeschouwer in het stadion van West Ham United.

