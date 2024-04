Voetbaltickets te koop: bezoek Manchester United - Newcastle United of FC Barcelona - Valencia

Ben je klaar om de opwinding van het voetbalveld rechtstreeks te ervaren? Pak je kans om live getuige te zijn van enkele van de meest meeslepende wedstrijden van het seizoen! In de ticketshop van FCUpdate kun je tickets kopen voor meerdere internationale topwedstrijden. Hier zijn de komende topwedstrijden waar je tickets voor kunt bemachtigen.

Locatie: Old Trafford, Manchester

Datum: 15 mei

Tickets vanaf: €303

Op 15 mei staat een heel mooie wedstrijd op de agenda, de wedstrijd van Erik ten Hags Manchester United tegen het Newcastle United van Sven Botman. Weet Ten Hag raad met de speelstijl van Newcastle? Het belooft een wedstrijd te worden waar je van kunt genieten. Mis het niet en reserveer vandaag nog je plekje in het stadion!

Locatie: Reale Arena, San Sebastián

Datum: 26 mei

Tickets vanaf: €187

Een Spaanse fiësta staat op het programma wanneer Real Sociedad het opneemt tegen Atletico Madrid. Met Nederlandse krachtpatser Memphis Depay in de mix, belooft dit een duel te worden die je niet wil missen. Scoor snel je tickets en mis deze wedstrijd niet!

Locatie: London Stadium, Londen

Datum: 27 april

Tickets vanaf: €364

Een kraker in de Engelse Premier League staat op het programma wanneer West Ham United het opneemt tegen Liverpool FC. Met Nederlandse supersterren Virgil van Dijk en Cody Gakpo in de gelederen van Liverpool, is dit een wedstrijd die je niet wilt missen. Koop nu je tickets en beleef de spanning live in het stadion!

Locatie: Camp Nou, Barcelona

Datum: 27 april

Tickets vanaf: €124

Op 27 april neemt FC Barcelona het voor eigen publiek op tegen Valencia. Beide ploegen zal er veel aan gelegen zijn deze wedstrijd te winnen. Frenkie de Jong en zijn teamgenoten koesteren nog een klein sprankje hoop op de landstitel, terwijl Valencia nog niet uitgeschakeld is in de strijd om Europees voetbal. Woon deze kraker bij!

Locatie: Allianz Stadium, Turijn

Datum: 28 april

Tickets vanaf: €135

De Italiaanse topper tussen Juventus en AC Milan wordt op 28 april afgewerkt in Turijn. Beide teams lijken zich wel te gaan plaatsen voor de Champions League, maar op welke plek eindigen ze? Deze wedstrijd kan bijdragen aan het antwoord op die vraag.

Alleen tickets, geen reis

In de ticketshop worden losse tickets aangeboden voor internationale wedstrijden. Reiskosten en verblijf zijn dus niet inbegrepen.

Wil je een voetbalwedstrijd bezoeken, maar heb je nog vragen over een bepaalde wedstrijd of wil je bijvoorbeeld met een grote groep gaan? Neem dan contact op met ons support team of bekijk onze FAQ pagina.