KNVB stelt Reiziger aan als nieuwe bondscoach van Jong Oranje

Michael Reiziger is de nieuwe bondscoach van Jong Oranje. De huidige assistent van Ajax liet eerder al weten de deur achter zich dicht te trekken in de Johan Cruijff Arena na dit seizoen en heeft een nieuwe job gevonden. Hij wordt de opvolger van Erwin van de Looi, die afzwaait als coach van Jong Oranje na het EK deze zomer.

De 72-voudig international van het Nederlands elftal werkte al jarenlang als coach van Jong Ajax en was de laatste jaren succesvol actief in de technische staf van de Amsterdammers. Omdat hij op eigen benen wilde staan en die mogelijkheid er verder binnen Ajax niet meer was, besloot hij eerder al dat hij na dit seizoen wilde vertrekken. Voor Nigel de Jong, directeur topvoetbal bij de KNVB, was dat het ideale moment om Reiziger binnen te halen als opvolger van Van de Looi.

Artikel gaat verder onder video

“Het is een goede zaak dat een oud-topspeler als Michael zijn kennis en ervaring voor Jong Oranje gaat inzetten", vertelt De Jong over zijn keuze. "Hij kent de voetballerij, weet wat topsport-mentaliteit inhoudt en is een gerespecteerde naam in binnen- en buitenland. Met zijn achtergrond als trainer van Jong Ajax heeft hij natuurlijk ervaring met de toptalenten, en hij heeft laten zien dat hij daar het beste uit kan halen.”

"Ik ben blij en vereerd dat ik deze kans krijg", reageert Reiziger verheugd op de website van de KNVB op zijn aanstelling. "Het is een geweldige mogelijkheid om te gaan werken met de grootste voetbaltalenten van ons land. Ik heb natuurlijk veel met jonge voetballers gewerkt, dus die ervaring sluit perfect aan. Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om presteren, dus we gaan er alles aan doen om succesvol te zijn. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan."



Het is niet de eerste keer dat Reiziger na zijn voetballoopbaan zich meldt in Zeist: in 2014 was hij al assistent van Oranje O17. In de jaren daarna was hij in verschillende rollen actief bij Ajax, waarna hij dus terugkeert. Jong Oranje speelt eerst onder leiding van de huidige bondscoach vanaf 21 juni nog het EK in Georgië en Roemenië. De leeftijdsgenoten van België, Portugal en thuisland Georgië treft Nederland in de groepsfase.