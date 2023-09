Brian Brobbey stelt bondscoach Reiziger ook teleur en meldt zich af voor Jong Oranje

Brian Brobbey heeft zich maandag afgemeld voor de interlands met Jong Oranje. De spits van Ajax heeft nog last van een blessure en stelt zich daarom niet beschikbaar voor bondscoach Michael Reiziger. Ryan Flamingo van FC Utrecht is door Reiziger opgeroepen als vervanger.

Brobbey speelde zondag nog met Ajax tegen Fortuna Sittard (0-0). Na afloop bleek de spits toch teveel last te hebben van een blessure en bleek een afmelding onafwendbaar. Brobbey speelde tot op heden zeventien interlands voor Jong Oranje. Daarin was de Ajacied goed voor negen doelpunten. Flamingo debuteert op zijn beurt bij de selectie. Hij is de vijftiende debutant bij de groep van Reiziger.

Eerder op de dag werd al bekend dat Ryan Gravenberch deze interlands niet beschikbaar is. De middenvelder heeft zich afgemeld omdat hij wil acclimatiseren bij zijn nieuwe club Liverpool. Gravenberch maakte tijdens de laatste dagen van de transfermarkt nog een transfer van Bayern München naar Liverpool. Reiziger liet in gesprek met Voetbal International al weten niet blij te zijn met die beslissing.

Jong Oranje begint de EK-kwalificatiecyclus met een thuiswedstrijd tegen Moldavië op vrijdag 8 september in het Mandenmakers stadion in Waalwijk (aftrap 18.30 uur). Op dinsdag 12 september speelt Jong Oranje om 15.30 uur een uitwedstrijd tegen Noord-Macedonië. Jong Oranje zit in de strijd om een EK-ticket in de groep bij Zweden, Georgië, Noord-Macedonië, Moldavië en Gibraltar.