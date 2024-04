Willie Overtoom noemt eventuele vervanger Bergwijn bij Ajax: ‘Zou hij een goede aanwinst zijn?’

Willie Overtoom ziet in een interessante kandidaat om eventueel te vervangen bij Ajax. Kluivert verruilde de Amsterdammers in 2018 voor AS Roma en belandde afgelopen zomer bij Bournemouth, waarvoor hij tot op heden zevenmaal trefzeker was in de Premier League. Een vertrek van Bergwijn bij Ajax na dit seizoen is niet uitgesloten.

De Amsterdammers telden in de zomer van 2022 een recordbedrag neer voor de komst van Bergwijn, die een halfjaar eerder al nadrukkelijk in verband werd gebracht met een overstap van Tottenham Hotspur naar Ajax. Bergwijn schoot in Amsterdam uit de startblokken, maar slaagde er niet in zijn goede start een passend vervolg te geven en werd misschien wel het gezicht van het teleurstellende afgelopen seizoen van Ajax. De aanvaller kreeg bij aanvang van deze jaargang de aanvoerdersband van Maurice Steijn en was vooralsnog weliswaar tien keer trefzeker in 29 wedstrijden in alle competities, maar desondanks bijna wekelijks het mikpunt van kritiek.

Artikel gaat verder onder video

Bergwijn werd afgelopen zomer al in verband gebracht met een overgang naar Saudi-Arabië en ook een terugkeer naar Engeland kwam ter sprake. In de winter toonde zelfs Bayern München belangstelling, maar tot een toptransfer kwam het niet. De aanvaller heeft er nooit een geheim van gemaakt nog een keer voor zijn kans te willen gaan in de Premier League en een transfer na dit seizoen valt dan ook niet uit te sluiten. Mocht Bergwijn daadwerkelijk vertrekken en Ajax op zoek gaan naar een vervanger, dan zou Overtoom Kluivert geen verkeerde optie vinden. “Zou Justin Kluivert een goede aanwinst kunnen zijn voor Ajax in plaats van bijvoorbeeld een Bergwijn?”, vraagt de voormalig profvoetballer zich af op X.

Zijn vraag leidt tot nogal wat interactie. “Salaris van naar het schijnt 4,5 miljoen euro. Dat lijkt mij een lastig verhaal nu Ajax wat in de financiën gaat snijden en dat met een Mika Godts die eraan komt”, zo reageert iemand op Overtoom, die zelf denkt dat er ‘genoeg mogelijkheden’ zijn om dat op een ‘creatieve manier in te richten’. De oud-speler van onder meer Heracles Almelo en AZ wijst bovendien op het gegeven dat Kluivert in Engeland ook veel vanaf de rechterflank komt. Maar waarom zou een speler van een middenmoter in de Premier League nu voor een overstap naar Ajax willen kiezen? “Om je in de kijker te spelen voor het Nederlands elftal en na het WK (in 2026, red.) naar een grotere ploeg te gaan?”, stelt Overtoom.

Kluivert kwam sinds zijn overgang van AS Roma naar Bournemouth, dat ruim tien miljoen euro voor hem betaalde, 33 keer in actie. Hij noteerde tot op heden negen doelpunten en twee assists. Zijn contract in Engeland loopt tot de zomer van 2028. Kluivert droeg tussen zijn vertrek bij Ajax en transfer naar Bournemouth ook het shirt van RB Leipzig, OGC Nice en Valencia. De buitenspeler debuteerde op 26 maart 2018 in het Nederlands elftal, daarna maakte hij alleen op 6 september van dat jaar nog minuten. Kluivert behoorde in september 2019 voor het laatst tot de selectie van Oranje. In de EK-kwalificatieduels met Duitsland en Estland was er echter geen speeltijd voor hem weggelegd.

Zou Justin Kluivert een goede aanwinst kunnen zijn voor Ajax ipv bijvoorbeeld een Bergwijn? — Willie Overtoom (@WillieOvertoom) April 28, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Ajax toont interesse in oude bekende: hoofdscout Kelvin de Lang bekijkt transfervrije aanvaller’

Ajax heeft interesse in de terugkeer van een Europa League-finalist van 2017 naar Amsterdam.