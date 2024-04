'Arne Slot krijgt hier geen kritiek, journalisten lullen met hem mee want hij appt ze weleens terug'

Henk Spaan denkt dat Arne Slot in Engeland zal moeten wennen aan de omgang met de pers, zo geeft de columnist aan in de Hard Gras Podcast. De journalist ziet dat Slot in Nederland - veelal ook door journalisten - op handen gedragen wordt, maar waarschuwt de coach van Feyenoord dat dit in Engeland anders zal zijn.

"Het wordt heel anders voor Slot, want hij krijgt geen kritiek in Nederland", begint Spaan maandag in de Hard Gras Podcast. "Journalisten lullen allemaal met hem mee, want hij appt ze weleens terug", claimt Spaan te weten, waarna gast NOS-commentator Suse van Kleef met verbazing reageert: "Nou, kom op zeg. Heus niet iedereen, kom nou", zegt Van Kleef, waarna Spaan verder gaat met zijn betoog: "Hij wordt nu al kritisch bekeken", zegt de columnist van Het Parool over de Engelse media.

Daarmee doelt Spaan op uitlatingen van onder meer een bekende analist als Peter Schmeichel. Hij was, in tegenstelling tot John Obi Mikel die wel enthousiast was over de trainer van Feyenoord, niet zo positief gestemd: "Feyenoord staat nu negen punten achter op PSV, is dat nou zo geweldig?", vroeg de voormalig doelman van Manchester United - de aartsrivaal van Liverpool - zich hardop af.

