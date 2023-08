Michael Reiziger selecteert door en haalt liefst zeventien nieuwelingen bij Jong Oranje

Michael Reiziger heeft voor de eerste keer als hoofdcoach van Jong Oranje zijn voorselectie naar buiten gebracht. De opvolger van Erwin van de Looi selecteert direct behoorlijk door. Er zijn namelijk liefst zeventien debutanten op de spelerslijst van de Nederlandse beloften.

De nieuwelingen zijn Tyrese Asante (ADO Den Haag), Jorrel Hato (Ajax), Ruben van Bommel (AZ), Rio Hillen (De Graafschap), Lennard Hartjes (Excelsior), Serano Seymor (Excelsior), Finn van Breemen (FC Basel), Max Bruns (FC Twente), Youri Regeer (FC Twente), Calvin Twigt (FC Volendam), Dani van den Heuvel (Leeds United), Rav van den Berg (Middlesbrough), Youri Baas (NEC), Sontje Hansen (NEC), Isaac Babadi (PSV), Fedde de Jong (SC Cambuur) en Noah Ohio (Standard Luik).

De jongelingen worden geflankeerd door een aantal ervaren spelers. Zo zijn Ajacieden Kenneth Taylor en Devyne Rensch van de partij. Ook de veelbesproken Ryan Gravenberch van Bayern München staat op de eerste lijst van Reiziger. De nieuwe hoofdcoach wordt geassisteerd door Leeroy Echteld, terwijl Khalid Benlahsen de keeperstrainer is. De definitieve selectie wordt op vrijdag 1 september bekendgemaakt. Jong Oranje speelt op vrijdag 8 september voor de EK-kwalificatie tegen Moldavië.

Het nieuwe Jong Oranje moet zich via een groep met Zweden, Georgië, Noord-Macedonië, Moldavië en Gibraltar plaatsen voor het EK van 2025 in Slowakije. De manschappen van Reiziger spelen dit kalenderjaar nog tegen Moldavië (thuis), Noord-Macedonië (uit), Georgië (uit), Gibraltar (uit), Gibraltar (thuis) en Zweden (uit). De groepswinnaars en de drie beste nummers twee, gemeten over alle negen groepen, plaatsen zich direct voor het EK 2025.