'Van Dijk twijfelt over toekomst: Nederlandse clubs houden situatie in de gaten'

Het is momenteel hoogst onzeker of Arne Slot volgend seizoen bij Liverpool een beroep kan doen op . De verdediger draagt dit seizoen de aanvoerdersband en is niet weg te denken uit het elftal van trainer Jürgen Klopp, maar twijfelt desondanks over een langer verblijf op Anfield. Van Dijk is in het bezit van een volgend jaar zomer aflopende contract. Meerdere clubs, waaronder uit Nederland, houden zijn situatie in de gaten.

Dat schrijft The Mirror althans. Liverpool telde in januari 2018 bijna 85 miljoen euro neer voor de komst van de Nederlander, die niet lang de tijd nodig had om te bewijzen dat hij een absolute aanwinst was voor de club én de Premier League. Van Dijk groeide uit tot een van de beste spelers op zijn positie wereldwijd. Hij liep in 2020 echter een zware knieblessure op. De centrumverdediger had de tijd nodig om weer naar het hoogste niveau toe te groeien. Van Dijk was vorig seizoen nog regelmatig het mikpunt van kritiek, maar behoort deze jaargang bijna wekelijks tot de uitblinkers bij Liverpool.

Maar nadat Klopp in januari al aankondigde na dit seizoen te stoppen als hoofdtrainer van Liverpool, is het nu de vraag of Van Dijk na de zomer nog wel actief is op Anfield. “Met de eisen van de gekke voetbalkalender en het intense karakter van de Premier League staat Van Dijk op een kruispunt”, zo schrijft The Mirror. Volgens het medium moet de aanvoerder van zowel Liverpool als het Nederlands elftal beslissen of hij zijn loopbaan wil beëindigen bij The Reds. Van Dijk is in het bezit van een medio 2025 aflopend contract. Een langer verblijf van de captain is naar verluidt ‘topprioriteit’ voor Slot, maar voor Van Dijk heeft dat nog geen haast.

De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden door Borussia Dortmund. Mats Hummels blaast in december 36 kaarsjes uit en is in het bezit van een aflopend contract. Het is nog onduidelijk of Borussia Dortmund langer door wil gaan met de routinier. De Duitse topclub heeft Van Dijk in het vizier als mogelijke vervanger van Hummels, mocht eerstgenoemde besluiten om na dit seizoen te vertrekken uit Engeland. Borussia Dortmund is niet de enige club die de ontwikkelingen op de voet volgt. Volgens The Mirror houden ook clubs uit Spanje, Italië, Turkije en zelfs Nederland een oogje in het zeil.

Nederlandse topclubs op zoek naar nieuwe verdedigers

Welke clubs wordt niet gemeld, maar het is een publiek geheim dat Ajax en PSV een centrale verdediger willen aantrekken en mogelijk moet ook Feyenoord op zoek naar defensieve versterking. Of de komst van de international realistisch is en of hij überhaupt openstaat voor een terugkeer naar Nederland, zal moeten blijken. Van Dijk speelde een aantal jaar in de jeugdopleiding van Willem II, alvorens in 2010 de overstap te maken naar FC Groningen. Die club verruilde hij drie jaar later voor een bedrag van nog geen drie miljoen euro voor Celtic. Na twee jaar Schotland belandde hij bij Southampton, dat hem begin 2018 dus voor heel veel geld verkocht aan Liverpool.

