Ronald Koeman haalt hard uit naar FC Barcelona: 'Je moet ook naar de toekomst kijken'

Ronald Koeman heeft niet voor het eerst sinds zijn ontslag in het najaar van 2021 hard uitgehaald naar FC Barcelona. De huidige bondscoach van het Nederlands elftal begrijpt op z’n zachtst gezegd maar weinig van het transferbeleid in Catalonië. FC Barcelona versterkte zich deze zomer tot op heden met Ilkay Gündogan en Iñigo Martínez. Beiden maakten weliswaar transfervrij de overstap naar de kampioen van Spanje, maar zijn wel al de dertig gepasseerd.

FC Barcelona eindigde in 2022 op een grote achterstand van Real Madrid en werd in de kwartfinale van de Europa League op pijnlijke wijze verslagen door Eintracht Frankfurt. De Europese uitschakeling was voor de clubleiding een teken aan de wand. De selectie van trainer Xavi Hernández, die een paar maanden eerder de ontslagen Koeman had vervangen, had versterking nodig. Die kwam er. Ondanks de financiële problemen haalde president Joan Laporta onder anderen Robert Lewandowski, Jules Koundé en Raphinha naar het Spotify Camp Nou.

Lewandowski had tijdens zijn eerste seizoen meteen een groot aandeel in het binnenhalen van de eerste landstitel sinds 2019. Koeman plaatst desondanks zijn vraagtekens bij de komst van de Poolse goalgetter én Gündogan, die onlangs transfervrij overkwam van Manchester City. “Noch financieel, noch voetbaltechnisch werken ze aan de toekomst”, citeert Voetbal International de bondscoach, die tijdens de presentatie van de Koeman Cup, een golftoernooi in Barcelona, werd gevraagd naar de transferactiviteiten van zijn oude werkgever. “Vooral over de leeftijden van de spelers valt te discussiëren.”

Xavi kon al beschikken over Frenkie de Jong, Pedri en Gavi, maar achtte de komst van Gündogan desondanks noodzakelijk. Hoewel de Duitse middenvelder vorig seizoen als aanvoerder van Manchester City de treble veroverde, vraagt Koeman zich af of FC Barcelona er wel goed aan heeft gedaan om hem nu binnen te halen. “Gündogan is een geweldige speler, maar ze hadden hem eerder moeten halen. Hij heeft niet heel lang meer als topspeler. Een 22-jarige aantrekker is beter dan een speler van 33 of 34. Je kunt niet elk seizoen twee of drie spelers van deze leeftijd aantrekken, je moet ook kijken naar de toekomst.”

Volgens de oud-trainer van ook Ajax, PSV en Feyenoord was de komst van spelers als Gündogan en Lewandowski gedurende zijn periode in Catalonië geen optie. “Toen was er geen geld, maar ik zag dat er spelers als Pedri, Gavi en Nico waren. In Nederland zijn we gewend om dit soort jonge gasten een kans te geven”, aldus Koeman. Zijn opvolger Xavi kijkt overigens wel degelijk om naar de jeugdopleiding. De onder Koeman doorgebroken Pedri en Gavi waren in het afgelopen seizoen onomstreden en ook de jonge Alejandro Baldé veroverde een basisplaats. Bovendien liet Xavi de 15-jarige Lamine Yamal debuteren.