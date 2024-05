Arne Slot ziet verdediger met meer dan 200 wedstrijden voor Liverpool transfervrij vertrekken

Arne Slot kan komend seizoen bij Liverpool geen beroep doen op . De verdediger loopt na het huidige seizoen uit zijn contract op Anfield, dat hij niet gaat verlengen, zo bevestigde de club vrijdag via de officiële kanalen. Ook Thiago Alcántara trekt na dit seizoen de deur achter zich dicht in de Britse havenstad.

Matip is al jaren een gewaardeerde kracht in Liverpool. De mandekker kwam in de zomer van 2016 transfervrij over van Schalke 04 en ontwikkelde zich in de Premier League al snel tot basisspeler. Ook in zijn laatste seizoen voor de club mocht hij nog regelmatig starten naast Virgil van Dijk, totdat hij begin december zijn kruisband scheurde. Sindsdien moet de Kameroener geblesseerd toekijken, waardoor hij zijn laatste wedstrijd voor the Reds inmiddels heeft gespeeld.

Artikel gaat verder onder video

In acht seizoenen bij Liverpool is Matip tot 201 duels gekomen. Hierin was hij elf keer trefzeker en gaf hij zes keer een assist. Zijn absolute hoogtepunt bij de Engelsen bereikte hij in de zomer van 2019, toen Liverpool ten koste van Tottenham Hotspur beslag legde op de Champions League. Verder werd hij met de ploeg uit de Britse havenstad ook landskampioen en won hij de FA Cup, het Community Shield en tweemaal de League Cup.

Naast Matip maakt Liverpool vrijdag bekend dat ook Thiago vertrekt. De middenvelder, die in 2020 voor een bedrag van 22 miljoen euro overkwam van Bayern München, zit ook in zijn laatste contractjaar. Hij hoeft dus ook niet op een verlenging te rekenen. De vier seizoenen van de Spanjaard bij Liverpool staan vooral in het teken van blessures. Dat resulteerde erin dat de middenvelder in vier jaar onder Jürgen Klopp in alle competities slechts 98 keer in actie is gekomen. Met name het huidige seizoen wordt Thiago geteisterd door blessureleed en kwam hij alleen als invaller vijf minuten binnen de lijnen in het duel met Arsenal in februari. Voor de rechtspoot lijkt een terugkeer naar Spanje nu tot de mogelijkheden te behoren, aangezien stuntploeg Girona hem graag wil inlijven met oog op de aanstaande Champions League-campagne.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kees van Wonderen onthult: 'Ik werd gebeld door Arne Slot, hij wilde hem meenemen naar Feyenoord'

Kees van Wonderen bevestigt dat Arne Slot interesse had om een van zijn voormalige pupillen naar Feyenoord te halen.