Henk Spaan voorziet grote teleurstelling op het EK: ‘Het grootste probleem is de coach’

Henk Spaan denkt dat het Europees Kampioenschap van komende zomer in Duitsland zomaar een flinke teleurstelling kan gaan worden voor Engeland. De columnist erkent dat de Britten met spelers als Harry Kane, Jude Bellingham en Declan Rice veel kwaliteit hebben, maar heeft geen hoge pet op van bondscoach Gareth Southgate. Volgens Spaan vormt de keuzeheer het grootste probleem voor van Engeland.

Southgate was drie jaar geleden nog dichtbij goud met zijn ploeg. Engeland reikte tot de finale van EURO 2020, dat wegens de coronacrisis een jaar later werd gespeeld, en nam het daarin op het eigen Wembley op tegen Italië. De Britten openden al vroeg de score, maar slaagden er niet in de voorsprong vast te houden en moesten uiteindelijk na strafschoppen hun meerdere erkennen in de Italianen. Engeland hoopte zich tijdens het Wereldkampioenschap in Qatar te kunnen revancheren, maar werd door Frankrijk al in de kwartfinale uit het toernooi geknikkerd.

Deze zomer moet het toch écht gaan gebeuren voor Engeland, weet ook Spaan. “We staan aan de vooravond van een groot toernooi en al een jaar of veertig, vijftig beschouw ik Engeland als een favoriet en al een jaar of veertig, vijftig stellen de Engelsen teleur, behalve in 1966, toen niemand de Engelsen als een favoriet beschouwde”, schrijft hij in zijn rubriek Spaan geeft punten in Het Parool. “Deze zomer hebben ze de beste selectie in jaren met Kane, Bellingham, Foden, Rice en Saka. Daar komen aanstormende spelers van wereldklasse als Mainoo en Palmer bij.”

Voldoende kwaliteit binnen de lijnen, maar wat daarbuiten rondloopt overtuigt Spaan allerminst. De columnist valt over een opmerking van Southgate, die Bellingham vergeleek met Steven Gerrard. “Waarmee het grootste probleem zichtbaar wordt: de coach. Niemand in de hele wereld denkt aan Gerrard als hij Bellingham ziet voetballen. Southgate lijkt me sympathiek, maar geen coach die Bellingham en Kane naar de Europese titel leidt. Kane wint namelijk nooit iets en Bellingham lijkt evenmin op Gerrard als Wilders op een winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur: Winston Churchill”, zo klinkt het.

Engeland zal in de groepsfase van het EK al flink aan de bak moeten. De formatie van Southgate neemt het daarin op tegen Denemarken, Servië en Slovenië.

