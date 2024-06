Duitse politie geeft Engelse supporters opmerkelijk advies voorafgaand aan risicoduel in Gelsenkirchen

Duitsland maakt zich op voor de op voorhand als risicovol aangemerkte wedstrijd tussen Servië en Engeland, die zondag in de Veltins Arena in Gelsenkirchen wordt gespeeld. De Duitse politie komt daarbij met een opmerkelijk advies richting de Engelse fans, zo schrijft The Sun.

"Ik denk dat dit een hoog-risicowedstrijd is vanwege de historie en de hooligans aan beide kanten", sprak de hoogste politiefunctionaris van Gelsenkirchen eerder deze week tegenover Sky News. Uit angst voor confrontaties tussen beide supportersgroepen, zal er in het stadion van Schalke 04 bier met een laag alcoholpercentage worden geschonken, zo onthulde The Daily Mail eerder deze week al. Tegenover The Sun laat een woordvoerder van de Duitse politie weten dat de supporters wat hem betreft beter cannabis kunnen roken dan alcohol te drinken.

Artikel gaat verder onder video

"We willen supportersgeweld voorkomen en zorgen dat de mensen veilig zijn", wordt de woordvoerder door de krant geciteerd. "Van alcohol kunnen mensen agressiever worden, terwijl het roken van cannabis mensen juist in een chille gemoedstoestand brengt", vervolgt de politiefunctionaris. "We zullen ons dan ook focussen op mensen die drinken en mogelijk gewelddadig worden, daarom nemen we ook voorzorgsmaatregelen."

Gelegaliseerd

Sinds 1 april van dit jaar is het bezit en het gebruik van een gelimiteerde hoeveelheid cannabis in Duitsland gelegaliseerd. Inwoners mogen maximaal drie planten laten groeien voor eigen gebruik, terwijl het is toegestaan om maximaal 25 gram op zak te hebben. "Het is geen probleem als fans het op straat willen roken", bezweert de politiewoordvoerder, die wel benadrukt dat de softdrug niet in het stadion of andere openbare gelegenheden mag worden gebruikt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: De selecties van alle landen op een rij

Het EK gaat spoedig van start, dus zijn de definitieve selecties van alle deelnemers inmiddels bekend.