Kuyt richting uitgang bij Beerschot: 'Zullen wel clubs aan de lijn hangen'

Dirk Kuyt lijkt Beerschot te gaan verlaten. De Nederlandse trainer degradeerde met zijn club al vroeg uit de Belgische Pro League, maar maakt het seizoen wel af. De kans dat Kuyt ook volgend seizoen trainer is van Beerschot is niet heel groot. Er zouden zelfs clubs 'aan de lijn hangen'.

Beerschot wordt dit seizoen roemloos laatste in de Pro League onder leiding van Kuyt, die de club vorig seizoen nog liet promoveren en kampioen maakte van de Challenger Pro League. Volgens de Gazet van Antwerpen hing een vertrek bij de club al langer in de lucht, maar nu lijkt Kuyt zelf ook te hinten op een vertrek.

Artikel gaat verder onder video

“Wil ik graag in België blijven? Ja, ik heb het hier naar mijn zin en heb een mooi huis in Antwerpen. Is dat bij Beerschot? Die kans is niet heel groot als de omstandigheden zo blijven”, beantwoordt Kuyt zijn eigen vraag, doelend op een chaotische werkwijze met onzekerheid op gebied van financiën, spelers en faciliteiten.

LEES OOK: ‘Nieuw dieptepunt’ in vechtscheiding Dirk Kuyt

Er moeten dingen veranderen, volgens Kuyt: “De manier waarop we afgelopen seizoen hebben moeten werken, is voor mij niet meer haalbaar. Dat heb ik lang geleden al aangegeven. Die balans had ik aan het einde van de transferperiode al opgemaakt. Maar ik ben geen opgever, geen wegloper, dus we hebben er het beste van gemaakt.”

Bovendien is het nog maar de vraag of de club door wil met de trainer: “Daarnaast moet ik kijken of de club mij wel aan boord zou willen houden, want tot vandaag heb ik daar niet meer met bepaalde mensen over gesproken. We zullen zien of dat gesprek er komt.” Kuyt zelf ‘kijkt vooruit’ en volgens de Gazet van Antwerpen heeft hij daar alle reden toe: “Er zullen wel wat clubs bij Kuyt aan de lijn hangen. Al een heel seizoen vechtend tegen de degradatie blijft hij erin slagen om zijn ploeg op scherp te zetten”, zo schrijft de krant.

