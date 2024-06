Twintigjarig talent draagt de hoop van de natie op zijn schouders tijdens het EK 2024

Gareth Southgate, de bondscoach van Engeland, heeft een flinke druk op zijn schouders rusten. Volgens de bookmakers is Engeland namelijk dé titelfavoriet. Met de duurste selectie ooit in een geschiedenis van een Europees kampioenschap moet het dan eindelijk gebeuren voor de Engelsen: It’s coming home. FCUpdate besteedt in de aanloop naar het EK in Duitsland aandacht aan alle landen op het Europees kampioenschap, zo ook aan Engeland.

Nadat de voorselectie van Engeland uit de doeken werd gedaan, is het land van Fish & Chips, telefooncellen en de Brexit meteen tot favoriet gebombardeerd. Er zit ongelofelijk veel talent in de selectie met spelers als Jude Bellingham, Kobbie Mainoo en Bukayo Saka, maar ook de nodige ervaring is aanwezig met John Stones, Harry Kane, Declan Rice en Kyle Walker.

Vlekkeloos verliep de voorbereiding van Southgate allerminst, want de oefenmeester zag Harry Maguire geblesseerd afhaken, en moest hem weer naar huis sturen. Linksback Luke Shaw komt net terug van een blessure, maar hij lijkt op tijd fit te zijn voor het EK. Aanvaller Jack Grealish is gepasseerd door de bondcoach voor het EK.

EK-kwalificatie van Engeland

Wat wel soepel verliep voor de Engelsen was de EK-kwalificatie. In een groep met Italië, Oekraïne, Noord-Macedonië en Malta was de formatie van Southgate continu de sterkste. Zesmaal werd er gewonnen en twee keer werd er gelijkgespeeld. De eerste remise was uit bij Oekraïne, en de tweede was uit bij Noord-Macedonië, toen Engeland al lang en breed was gekwalificeerd voor het eindtoernooi in Duitsland.

26-koppige selectie van Southgate

Keepers: Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), Dean Henderson (Crystal Palace).

Verdedigers: Kyle Walker (Manchester City), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Luke Shaw (Manchester United), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guéhi (Crystal Palace), Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion), Ezri Konsa (Aston Villa).

Middenvelders: Declan Rice (Arsenal), Jude Bellingham (Real Madrid), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Kobbie Mainoo (Manchester United), Adam Wharton (Crystal Palace).

Aanvallers: Harry Kane (Bayern München), Phil Foden (Manchester City), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa), Jarrod Bowen (West Ham United), Ivan Toney (Brentford), Eberechi Eze (Crystal Palace), Cole Palmer (Chelsea), Anthony Gordon (Newcastle United).

Sterspeler van Engeland tijdens het EK 2024

Dé sterspeler bij Engeland is natuurlijk Jude Bellingham. Alle ogen zullen op de Engelsman uit Birmingham gericht zijn. De middenvelder is nog maar twintig jaar, maar nu al draagt hij de hoop van zijn natie op de schouders. Met Real Madrid won hij enkele weken geleden nog de Champions League, waarna hij een emotioneel interview gaf.

© Imago

Vermoedelijke opstelling Engeland volgens The Guardian

© The Guardian

Engeland in een 'makkelijke' poule

Engeland zit in de poule met Denemarken, Servië en Slovenië. Dat Engeland de favoriet voor deze poule is, is wel duidelijk. Met zo’n selectie kan er haast bijna niet verloren worden tegen één van deze tegenstanders, maar dat zal de tijd moeten uitwijzen. De eerste wedstrijd van Engeland is tegen de Serviërs op dezelfde dag als dat Nederland speelt tegen Polen (16 juni). Om 21.00 uur wordt er in Gelsenkirchen afgetrapt.

Pos Team W G V Ptn DV DT +/- 1 🇸🇮 Slovenië 0 0 0 0 0 0 0 2 🇩🇰 Denemarken 0 0 0 0 0 0 0 3 🇷🇸 Servië 0 0 0 0 0 0 0 4 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Engeland 0 0 0 0 0 0 0 Datum Tijd Uitslag Stadion 16 juni 18.00 uur Slovenië 🇸🇮 🇩🇰 Denemarken MHPArena, Stuttgart 16 juni 21.00 uur Servië 🇷🇸 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Engeland Veltins-Arena, Gelsenkirchen 20 juni 15.00 uur Slovenië 🇸🇮 🇷🇸 Servië Allianz Arena, München 20 juni 18.00 uur Denemarken 🇩🇰 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Engeland Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main 25 juni 21.00 uur Engeland 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇸🇮 Slovenië RheinEnergieStadion, Keulen 25 juni 21.00 uur Denemarken 🇩🇰 🇷🇸 Servië Allianz Arena, München 23 juni 21.00 uur Schotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇭🇺 Hongarije MHPArena, Stuttgart

